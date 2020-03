Gerente de inversiones de AFP Capital: “Según bonos de EEUU, la probabilidad de recesión es de 80% ¿Pero qué pasa si los precios están equivocados?”

Los afiliados están migrando desde fondos más riesgosos (A, B), a más conservadores (C, D, E), pero la cantidad de cambios de multifondo no ha superado los máximos niveles registrados anteriormente, cuenta el gerente de inversiones de AFP Capital, Francisco Guzmán. Las bolsas han perdido bastante en las últimas semanas, pero lo que sí ha subido, además de la volatilidad, son los llamados de sus afiliados para ser asesorados en esta materia. Guzmán cree que la abrupta baja accionaria del lunes la explicó principalmente la guerra del petróleo, pero el coronavirus es la noticia en desarrollo, con final incierto, que podría ser más determinante en el futuro. Es en este contexto de turbulencias en los mercados que la Superintendencia de Pensiones citó a todos los gerentes de inversiones de las AFP para que informen la estrategia que seguirán, según reveló ayer el regulador.

El lunes hubo pánico en los mercados: alta volatilidad y grandes bajas. ¿Por qué fue tanto?

-En el último tiempo ha habido un proceso de ir incorporando nueva información que ha afectado mucho a los mercados financieros. En términos de incertidumbre, según lo que están diciendo las variaciones diarias de las bolsas y las volatilidades implícitas de los mercados financieros, es que el nivel de incertidumbre actual es bastante alto, porque no sólo se está corrigiendo una clase de activo en una parte del mundo, sino que más bien es algo global: está afectando a todos los mercados financieros de cada uno de los países del mundo.

¿Cómo están enfrentando esto?

-Obviamente hemos estado incorporando esta nueva información. En parte son escenarios que teníamos mapeados, pero que no los teníamos considerados con tanta probabilidad como los mercados financieros están reconociendo hoy día. Lo que puede generar esto, es que pueda ser el momento indicado para hacer inversiones en ciertos activos, o para tener un portafolio más conservador que el de antes. En esa dicotomía estamos hoy en el manejo de portafolio.

¿Dónde se ve reflejado que puede haber ya un cambio de escenario?

-De alguna manera, en este escenario donde los bancos centrales tienen menos municiones para enfrentar adversidades futuras, lo que ha ocurrido en la práctica, a diferencia de otras ocasiones, es que el mercado de renta fija de EEUU ha reaccionado con mucha agresividad, es decir, el nivel de caída de tasas de interés que se ha observado desde el 20 de enero hasta hoy, no tiene precedentes.

El bono de EEUU a 30 año está a menos de 1%.

-Exactamente, si se compara con periodos anteriores de volatilidad y estrés, a fines de 2015 y principios de 2016 (...) también tuvimos una corrección importante de mercado, las tasas de interés de EEUU bajaron 80 puntos base, y hoy están cayendo casi dos veces la magnitud de esa vez. Ese es un indicador de un nivel de preocupación extremo. Las acciones también se han corregido en poco tiempo y de forma importante, desde el 20 de enero el S&P ya ha caído casi 14%. Entonces, estamos enfrentando una volatilidad que no veíamos hace tiempo, y nuestro principal objetivo es administrar los recursos y los fondos de la forma más conservadora posible, pero también teniendo claridad de los escenarios que existen.

Si bien el mercado entró en pánico cuando inició la semana, el martes hubo un rebote. ¿Fue una sobrerreacción lo del lunes?

-Mirando eventos pasados, lo del lunes fue pánico. Caídas de 7% son escenario de alta incertidumbre y reacciones que son más emocionales que racionales.

¿El mercado ve una recesión?

-Si se toma como referencia el mercado de bonos de EEUU, y la volatilidad implícita de los activos financieros a tres meses, la probabilidad de recesión hoy es de 80% ¿Pero qué pasa si esos precios están equivocados? Al final, entre el 20 de septiembre y diciembre de 2018, el S&P también cayó 20%, y en ese momento los precios de las acciones indicaban que habría una recesión, aunque la renta fija no lo apuntaba con un 100% de probabilidad. Pero no hubo recesión, y el año siguiente fue el mejor para estar en el S&P.

El fondo A está invertido en dólares, y en el mercado local ha subido bastante el tipo de cambio. ¿Eso no logra revertir, en alguna medida, la caída de las bolsas?

-El fondo A y B que son los que más dólares tienen, entonces hay una especie de buffer. Como las inversiones están en dólares, y la situación internacional tiene más incertidumbre, eso hace que el tipo de cambio suba, y compensa una parte.

¿Una parte o todo?

-Todo nunca, porque al final el dólar no tiene la misma volatilidad que las acciones. El S&P llegó a caer 7% en un momento, pero no he visto la moneda chilena bajando o subiendo un 7%, son otras volatilidades. Son activos con menos grado de fluctuación que las bolsas, que son las que tienen más variabilidad.

¿Es más necesario ahora que se cambie el modo de medir el riesgo de la cartera de las AFP?

-Tengo la convicción que sí. Toda la gente se acuerda de cuánto cayó el fondo A en la crisis subprime, y quedó marcado como algo muy negativo. Es muy importante tener medido cuánto puede caer el fondo A cuando puede venir un evento negativo como una recesión global. Es muy distinto a tener un sistema que se guía por límites. Tener acciones de Rusia no es lo mismo que acciones de EEUU.

Sobre Chile ¿hay otro premio por riesgo tras el 18 de octubre?

-Si uno mira la valorización de Chile, está muy castigada. Eso responde a los eventos idiosincrásicos chilenos, que pueden tener distintos escenarios para adelante, mejorar, quedarse como están, empeorar...

¿Cómo se ven los activos alternativos en este escenario, han sido golpeados?

-Todos los activos locales están golpeados desde octubre, partiendo por los fondos de rentas inmobiliarias. La inversión en infraestructura local sufre cambios, porque la percepción que hay para una AFP sobre invertir, por ejemplo, en una carretera, es distinta que la que había el 1 de octubre de 2019. El perfil de riesgo retorno es distinto.

¿Y ven problemas en compañías locales que entregan financiamiento?

-Tratamos de poner un buen precio al riesgo, si comparamos con lo ocurrido hace dos años, hoy todos los bonos tienen premios mayores determinado por los spread, y creemos que esa es la nueva normalidad.