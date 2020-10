IBM escindirá su unidad de servicios para acelerar enfoque en computación en la nube

International Business Machines (IBM) está planeando su salida comercial más grande de la historia, escindiendo una parte importante de sus operaciones de servicios de tecnología de la información para acelerar el enfoque del pionero tecnológico de 109 años en negocios de crecimiento más rápido como la computación en la nube y la inteligencia artificial.

La medida que IBM anunció el jueves separaría su unidad que administra la infraestructura de TI de los clientes y representa casi una cuarta parte de sus ventas y personal. Pero el negocio se ha reducido a medida que los clientes han adoptado la computación en la nube y se ha convertido en un lastre para las ganancias de Big Blue.

“Estamos redefiniendo el futuro de IBM y dónde pondremos nuestro enfoque en el futuro”, dijo el jueves el presidente ejecutivo Arvind Krishna. La compañía, afirmó a The Wall Street Journal, que ha experimentado un gran crecimiento en el número de clientes y grandes acuerdos en computación en la nube, lo que demuestra que podría ser competitiva allí.

IBM expresó que separaría las operaciones que generaron alrededor de US$19 mil millones en ventas durante el año pasado, que tienen alrededor de 90.000 empleados y una acumulación de US$60 mil millones. IBM reportó US$77,15 mil millones en ingresos totales para 2019 y 352.600 empleados en total.

Los inversionistas dieron la bienvenida a la noticia, lo que hizo que las acciones de IBM subieran casi un 6% en las operaciones del jueves. La acción había bajado un 7% este año hasta el cierre del miércoles, rezagado ante sus rivales de la nube que han visto grandes ganancias durante la pandemia con las empresas cambiando a más trabajo en línea. Las acciones de Microsoft Corp. subieron más del 30% y las acciones del minorista en línea Amazon.com Inc., el mayor proveedor de servicios en la nube, subieron más del 70%.

La medida marca uno de los mayores cambios en la historia de una empresa que ha tomado otros giros importantes. Una vez sinónimo de computadora personal después del debut de la PC de IBM en la década de 1980, vendió sus operaciones a Lenovo Group Ltd. de China en 2005 después de quedarse atrás de rivales más ágiles como Dell Technologies Inc. En 2014, salió de su negocio de semiconductores no rentable, pagando US$1.5 mil millones a GlobalFoundries Inc. para hacerse cargo de las operaciones.

Pero ninguna de esas transacciones fue tan grande en escala en relación con el tamaño de IBM como la escisión anunciada el jueves, lo que alteraría fundamentalmente la composición de una de las empresas de tecnología más antiguas e icónicas de Estados Unidos.

Las operaciones de servicios de TI de las que IBM se deshace ahora, en parte, fueron fundamentales para el impulso del ex director ejecutivo Lou Gerstner en la década de 1990 para transformar la empresa de un gigante tecnológico pesado centrado en el hardware informático a un gran jugador en los servicios que estaban en auge en ese momento.

El anuncio de la escisión se produce unos meses después de que la compañía de Armonk, Nueva York, dijera que estaba recortando un número no especificado de puestos de trabajo en la primera reducción importante de la fuerza laboral bajo Krishna. Asumió el cargo en abril y está tratando de reactivar el crecimiento de la empresa de tecnología. Los despidos se realizaron en el contexto de la pandemia Covid-19, que ha provocado que muchos clientes de IBM reduzcan las inversiones y posterguen los grandes acuerdos de software.

Incluso antes de la crisis sanitaria, IBM ha estado luchando durante un año para reposicionar la empresa. Las ventas han caído alrededor de un 25% en los últimos ocho años, y la empresa está por detrás de empresas como Amazon.com y Microsoft en computación en la nube, donde las empresas alquilan en lugar de comprar potencia informática.

Deshacerse de un negocio heredado que se está desempeñando mal en un momento en que los clientes de IBM están adoptando la computación en la nube es probablemente una apuesta inteligente, señaló Daniel Elman, analista de Nucleus Research, con sede en Boston. “Llegaron tarde a la fiesta en la nube, y ahora ellos están doblando y diciendo que esta es la dirección de la empresa”, dijo.

IBM aceleró su enfoque en la nube con el nombramiento de Krishna como director ejecutivo después de que su predecesora Ginni Rometty, ahora presidenta ejecutiva, luchara por inyectar crecimiento. Krishna dirigió la división de software cognitivo y de nube de la empresa. IBM también nombró a Jim Whitehurst, director ejecutivo de Red Hat, el gigante del software de código abierto que IBM adquirió por alrededor de US$33 mil millones el año pasado, como su presidente, la primera vez en décadas que le otorga a un ejecutivo ese título singular.

IBM ha estado tratando de capitalizar lo que llama la nube híbrida, que las empresas utilizan para administrar software y otros sistemas en diferentes servicios de nube y sus propios centros de datos. IBM vio el acuerdo por Red Hat, que fue el más caro de su historia, como una oportunidad para ganar a los competidores en la computación en nube.

La división de servicios de tecnología que abarca la unidad que se escindirá ha sido un dolor de cabeza para IBM durante un tiempo. Las ventas en toda la división de servicios cayeron un 6,1% el año pasado, aunque siguió siendo la más grande de IBM en ingresos con aproximadamente US$27,4 mil millones, o alrededor del 35% del total de la empresa.

En abril, la compañía registró un cargo de US$900 millones contra las ganancias, principalmente para cubrir los costos de reestructuración vinculados a la división de servicios. En enero, la empresa había señalado que estaba planeando cambios en la unidad para reforzar su competitividad.

Krishna dijo que el negocio que se escindió, aunque con un margen más bajo, tendría una calificación crediticia de grado de inversión y también oportunidades de crecimiento. Se enfrentaría a rivales como DXC Technology Co. y una amplia gama de empresas de servicios tecnológicos más centradas en la región, algunas de las cuales podrían brindar oportunidades de asociación.

IBM AFIRMÓ el jueves que la compañía aún por nombrar ya tiene relaciones con 4.600 clientes en 115 países y opera en lo que considera un mercado de US$500 mil millones. La nueva compañía podría asociarse con todos los proveedores de nube, brindando la oportunidad de obtener mayores ganancias y generación de efectivo, explicó IBM. Se espera que la separación se complete a fines de 2021.

IBM optó por una escisión para tener certeza sobre el momento de la separación y brindar a los clientes certeza sobre lo que sucedería. Krishna señaló que la compañía estaría abierta a una oferta de adquisición para las empresas siempre que no ponga en peligro esos criterios.

En relación con sus planes, Krishna dijo que IBM espera registrar US$2,3 mil millones en cargos contables para fin de año.

El jueves, la compañía también informó ganancias e ingresos del tercer trimestre que estuvieron aproximadamente en línea con las expectativas de Wall Street. Para el trimestre que terminó en septiembre, IBM registró ganancias preliminares de operaciones continuas de US$1,89 por acción, o US$2,58 por acción sobre una base ajustada, sobre ingresos de US$17,6 mil millones. La compañía dijo que publicaría su informe trimestral completo a finales de este mes.

Krishna expresó que IBM seguía comprometida con un dividendo sostenible y creciente.