Presidente de Renta 4 España: “El plebiscito refuerza la idea sobre Chile como un país muy estable institucionalmente”

Estuvo hace un año en el país y vio la crisis económica que vivía el país, pero eso no condujo a que Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 España, cambiara su positiva percepción sobre Chile, que a su juicio sigue distinguiéndose por su estabilidad en América Latina.

Recuerda que con sucesos así, en otras naciones de la región han renunciado presidentes o adelantado elecciones. En ese marco, el que ni siquiera la oposición haya empujado en esa dirección es algo que demuestra la fortaleza institucional del país. Valora, entonces, que la respuesta haya sido un plebiscito consensuado.

Esta percepción es ampliamente compartida entre los inversionistas españoles, asegura Ureta, quien anticipa que Renta 4 seguirá fortaleciendo sus planes en el territorio nacional.

¿Qué análisis hace del plebiscito y el proceso constituyente que se avecina?

- Lo que se ha apreciado siempre y se sigue apreciando de Chile es que hay una estabilidad institucional básica muy importante y este ha sido un plebiscito consensuado por las fuerzas políticas centrales. Vemos que hay un consenso respecto a que las reformas a la Constitución se tenían que hacer. Unas fuerzas políticas lo harán con mayor entusiasmo y otras con menos.

Estuve en Chile precisamente en el otoño (boreal) de 2019, en plena turbulencia social en Chile y recuerdo bastante bien aquel momento. Recuerdo que había cierta polarización en la población, pero entre las fuerzas políticas había un acuerdo respecto a que no tenía que haber una dimisión del gobierno, que no iba a haber ningún tipo de alteración a la norma institucional respecto a que cada cuatro años son las elecciones. Por lo tanto a mí me parece que el plebiscito refuerza la idea sobre Chile como un país muy estable institucionalmente.

¿Entonces sigue percibiendo a Chile como uno de los países más estables de la región?

- No es que lo piense, porque ha quedado demostrado. Ni siquiera el año pasado con la enorme revuelta social que nadie se planteó la dimisión del presidente de la República. En otros países ante situaciones similares el gobierno dimite o hay elecciones anticipadas.

Había un economista estadounidense qué decía que el mayor activo de la economía de su propio país es que siempre cada cuatro años el primer martes de noviembre hay elecciones presidenciales, como las va a haber próximamente.

Son muy importantes las instituciones y eso hay que tenerlo metido en la cabeza. Como economistas, no solamente a nivel político, es muy importante que haya un respeto a las instituciones y una estabilidad institucional. Creo que Chile demuestra que tiene esos atributos.

¿Su opinión es compartida entre inversionistas españoles?

- Yo creo que totalmente. De hecho recientemente estuvimos en la CEOE, en la patronal española, en una cumbre virtual de España-Chile y nadie allí manifestó la más mínima preocupación por la situación política chilena.

Es más, una compañía española, a la cual le acabamos de realizar una ampliación de capital en Renta 4, Atrys Health, acaba de adquirir una empresa chilena en el ámbito de la salud. Por lo tanto, yo no detecto ningún tipo de preocupación por la economía y la situación chilena entre los inversionistas españoles.

Más allá de mi opinión, eso es un hecho. Vemos flujos de inversión hacia Chile que no han parado y que no van a parar en absoluto.

¿Qué se discutan temas respecto al modelo económico de libre mercado le preocupa?

- Nosotros somos firmes creyentes de la economía de mercado, de la propiedad privada y básicamente de la libertad económica. Pensamos que ese es el camino para que los países, las sociedades y la gente prosperen y para que haya progreso económico.

Entendemos que el consenso básico hoy en Chile, tanto de la fuerza política que está en el gobierno como la oposición más centrista, es en torno a todo aquello. Si hubiera alguna variación sobre ese consenso nos preocuparía mucho a nosotros y a la inversión en internacional en general. Pero honestamente vamos poco riesgo de que eso ocurra.

¿Qué lectura hace de la rebaja de calificación que le aplicó Fitch a Chile?

- Ha habido bajas en muchos países del mundo porque evidentemente la situación es mucho peor que la que teníamos hace un año. Yo le daría la importancia que tiene. El gobierno chileno tiene muy poca deuda pública y va a tener que emitir deuda pero tampoco demasiada.

No creo que se le encarezca mucho al gobierno chileno el tipo de interés al que va a tener que emitir y desde luego no creo que le presente alguna dificultad en colocar su deuda perfectamente en los mercados. No veo que sea un problema grave.

¿En ese marco han ratificado o modificado los planes de Renta 4 en Chile?

- Nuestros planes no sólo se han ratificado sino que se han reafirmado. Cuando hace algunos años fuimos a Chile uno de nuestros objetivos ella dar acceso a los inversionistas chilenos a una buena plataforma online de inversiones, para que pudiera invertir en Chile y en cualquier otra parte del mundo. En eso se ha tenido gran éxito, porque con motivo de la pandemia, de los confinamientos, todo el comercio en line y también la inversión online se ha disparado.