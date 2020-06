Propietario de Zara cerrará 1.200 tiendas mientras se define el futuro posterior al coronavirus

El propietario de Zara, Inditex dijo que está cerrando permanentemente hasta 1.200 tiendas, el 16% de sus puntos de venta globales, y se centrará más agresivamente hacia la venta en línea, a medida que el gigante de la moda rápida traza su futuro pospandémico.

A medida que muchas de las principales economías del mundo comienzan a reabrir, los minoristas globales como Inditex abren de nuevo las puertas de sus tiendas, esperando que la demanda y el tráfico peatonal regresen. Pero para muchos grandes jugadores, incluidas las cadenas de tiendas departamentales y los minoristas de moda rápida, la pandemia solo interrumpió un cálculo de un año provocado por un auge en las compras en línea.

Inditex, una cadena familiar que muchos analistas e inversionistas consideraban que había entrado en la crisis con una base más sólida, es uno de los primeros grandes minoristas en describir cómo ve el futuro de la industria en medio de una reapertura tentativa. La respuesta: menos tiendas y un empuje más concertado en línea.

Los cierres se llevarán a cabo este año y el próximo y afectarán hasta 100 de las tiendas Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear y otras tiendas de Inditex en las Américas. Los puntos de venta afectados representan actualmente entre 5% y 6% en ventas.

Las tiendas asiáticas y europeas recibirán el mayor golpe. Inditex afirmó que apuntaría a las tiendas pequeñas y a aquellas donde las ventas se pueden transferir a tiendas cercanas o en línea. Espera eventualmente recuperar las ganancias perdidas de las tiendas cerradas.

La compañía, con sede en el noroeste de España, señaló que también gastaría € 1 mil millones (US$1,13 mil millones) en inversiones digitales durante los próximos tres años. Eso es parte de una estrategia más amplia y continua para aumentar las ventas en línea y a través de una red de menos tiendas de alto rendimiento.

Inditex culpó a la pandemia de la fuerte caída de las ventas en el primer trimestre. Pero incluso antes de que Covid-19 cerrara los puntos de venta minoristas en todo el mundo, Inditex y otros se habían enfrentado a grandes desafíos para mantener el impulso del crecimiento de las ventas y competir con los minoristas de ropa solo en línea.

Pero la compañía ha seguido distinguiéndose de sus rivales con su rápido proceso de diseño y abastecimiento, que ocurre cerca de su sede española, lo que le permite mantenerse al tanto de las tendencias de moda que cambian rápidamente y evitar rebajas.

Las ventas del primer trimestre cayeron un 44% a 3.300 millones de euros respecto al año anterior, más pronunciadas de lo que esperaban los analistas. La compañía perdió € 409 millones desde una ganancia de € 736 millones el año anterior. Eso incluyó un cargo de € 308 millones para cerrar y restaurar tiendas.

Aún así, las acciones subieron en las operaciones matutinas en Europa después de que Inditex expresara que generaría un crecimiento anual a largo plazo de las ventas en la misma tienda del 4% al 6% y pagaría su dividendo ordinario. La compañía también dijo que las ventas en las últimas semanas mejoraron constantemente a medida que las tiendas cerradas debido a la pandemia reabrieron.

Las ventas en la tienda y en línea de la compañía en mayo cayeron un 51% respecto al año anterior, pero las ventas durante la semana pasada bajaron solo un 34%. A partir del lunes, el 78% de sus tiendas estaban abiertas. Inditex afirmo que espera que sus tiendas en la mayoría de los principales mercados vuelvan a abrir a fines de junio. Otros minoristas mundiales han dicho que se han sorprendido por la demanda temprana y boyante.

Inditex expresó que sus ventas en línea crecieron un 50% en el trimestre y más del 95% en abril, en medio de un bloqueo cercano en muchos de sus mercados más grandes.

Inditex estima que los ingresos en línea representarán más del 25% de las ventas totales para 2022, frente al 14% del año pasado. Por otro lado, se espera que el crecimiento bruto del espacio sea del 2,5% anual, la mitad de la tasa registrada el año pasado. La firma de investigación Bernstein estima que el cierre neto de las tiendas se acelerará a 400 por año durante los próximos dos años, en comparación con el cierre neto de solo 21 tiendas el año pasado. La compañía tenía 7.412 tiendas al final del trimestre.

UBS estima que en la industria minorista de EEUU, aproximadamente 100.000 tiendas podrían cerrar en los próximos cinco años, más del triple del número que cerró durante la recesión 2007-09. Se espera que el comercio electrónico aumente a una cuarta parte de las ventas minoristas de EEUU durante el mismo período, desde el 15% del año pasado según UBS.

La pandemia ya ha llevado al gigante de la cadena de tiendas por departamentos J.C.Penney Co., al minorista de lujo Neiman Marcus Group Inc. y al vendedor de ropa J.Crew Group Inc. a la bancarrota en las últimas semanas.

Inditex ha descrito la necesidad de tiendas bien ubicadas como parte de su estrategia para impulsar las ventas digitales. Las tiendas ofrecen a los compradores la opción de ordenar en línea y retirar en la tienda, y le dan a la compañía la capacidad de hacer entregas rápidas a las personas que viven cerca.

En los últimos años, la compañía se ha centrado en integrar sus tiendas y operaciones en línea, así como en lanzar chips de identificación de radiofrecuencia en su inventario para realizar un mejor seguimiento de sus existencias y reponer sus estantes de ropa más rápidamente.

Muchos analistas dicen que eso puede dar a Inditex una gran ventaja sobre sus rivales, ayudando a mantener los márgenes de ganancia, reducir la necesidad de rebajar la ropa y permitirle enviar pedidos en línea directamente desde sus tiendas. “En un sector difícil, creemos que Inditex está relativamente bien posicionado debido a su modelo de negocio relativamente flexible y su sólido balance”, precisó el analista de RBC, Richard Chamberlain.