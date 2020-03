Retailers cancelan pedidos de fábricas asiáticas, amenazando a millones de empleos

Los minoristas están suspendiendo y cancelando pedidos de ropa, amenazando millones de empleos en fábricas en Asia, justo cuando China muestra signos de recuperación del peor brote de coronavirus.

Entre los primeros afectados por el cierre del mercado consumidor en Occidente se encuentran los proveedores de los gigantes de la "moda rápida" del mundo, como el propietario de H&M, Hennes & Mauritz AB. Sus modelos de negocio dependen de poder obtener pedidos de fábricas a puntos de venta en cuestión de semanas. Ahora están pausando o cancelando los pedidos industriales, perjudicando a los fabricantes asiáticos de otros bienes de consumo que se mueven más lentamente, como cosméticos, smartphones y automóviles.

Associated British Foods, propietaria de Primark, un minorista con tiendas en toda Europa, y Peacocks Stores Ltd., un minorista del Reino Unido propiedad de EWM Group, han suspendido o cancelado pedidos, según declaraciones públicas y avisos a proveedores vistos por The Wall Street Journal.

Mostafiz Uddin, propietario de un fabricante de jeans de Bangladesh, dijo que fabricaba alrededor de 14,500 jeans para Peacocks, pero que recibió una carta que decía que la tienda no aceptaría el pedido.

"Si no se llevan los productos, es una gran pérdida para mí", dijo. "¿Qué haré con esto?".

Uddin dijo que está negociando con el minorista para recibir el pago por los jeans. Los propietarios de fábricas generalmente son muy reacios a emprender acciones legales porque no quieren alienar a los compradores.

En un correo electrónico del 17 de marzo a Uddin, Peacocks describió su movimiento como una "medida extrema", pero dijo que "no se permitirá la entrega de acciones a este negocio". Él respondió que este "debería ser un momento de apoyo y no dar marcha atrás a las asociaciones". Peacocks no respondió a las solicitudes de comentarios sobre el estado de sus pedidos de ropa.

El minorista del Reino Unido, Marks & Spencer Group PLC, envió una nota a los proveedores esta semana suspendiendo las órdenes de compra que se entregarán. "Necesitamos tomar esta acción urgente ya que el Reino Unido ha recibido instrucciones de cerrar", escribió John McClure, quien gestiona el abastecimiento en Asia de Marks & Spencer. Aconsejó a las fábricas que no tomen materias primas de los proveedores “para no exacerbar lo que será un momento difícil para todos".

Un portavoz de M&S dijo que, cuando era posible, estaba tomando medidas para diferir los pedidos y que estaba haciendo todo lo que podía para "apoyar a nuestros socios y proveedores".

Primark y H&M dicen que ellos también están pausando nuevos pedidos. H&M afirma que también está evaluando "posibles cambios en los pedidos realizados recientemente". La compañía hace compras a alrededor de 1.400 fábricas en todo el mundo, y la producción de ropa se concentra en China y Bangladesh.

Ulrika Isaksson, una portavoz de H&M, dijo que "nuestro compromiso a largo plazo con los proveedores permanecerá intacto, pero en esta situación extrema debemos responder rápidamente".

En un emotivo video dirigido a las marcas de ropa, Rubana Huq, presidenta de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Ropa de Bangladesh, un grupo comercial, pidió a los minoristas que paguen por los productos que ya habían pedido. Huq dijo que si los minoristas no apoyan las fábricas de Bangladesh, 4.1 millones de trabajadores de ese país podrían perder sus empleos. "Este es un caos social que no podemos permitirnos", dijo.

Los expertos minoristas dicen que la desaceleración parece ser significativamente peor que la crisis financiera de 2008, cuando las marcas sufrieron una reducción en el gasto de los consumidores, pero podrían ofrecer rebajas de venta y otras ofertas para atraer a los clientes frugales. Luego, muchas fábricas se mantuvieron ocupadas con los pedidos, aunque la demanda general se vio afectada.

Los tiempos son diferentes ahora, dijo Sheng Lu, profesor de moda y vestimenta en la Universidad de Delaware, porque las tiendas y centros comerciales están cerrados en gran parte de Estados Unidos y Europa. "Esta vez es un cierre de negocios", dijo. "El impacto comercial será mucho mayor".

Lu afirmó que una disminución del 10% en las exportaciones para un país como Bangladesh podría conducir a una caída del empleo del 4% al 9%, según un análisis que realizó que correlaciona el crecimiento de las exportaciones con el empleo, utilizando datos históricos de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial del Comercio.

"Todo esto es una mala noticia para las fábricas en Asia", dijo Achim Berg, líder mundial del grupo de indumentaria, moda y lujo de McKinsey. "Muchos de los grandes jugadores se centran en sobrevivir", dijo sobre los minoristas.

Aung Myo Hein, jefe de una asociación de la industria de la confección de Myanmar, dice que la industria ya ha eliminado 10,000 empleos. Él ha reducido las horas de los trabajadores en sus propias fábricas, pero ha evitado los despidos por ahora, dijo.

En Malasia, los propietarios de las fábricas se mostraron optimistas en febrero, cuando comenzaron a recibir pedidos desviados de China en medio del cierre nacional de ese país. Ahora los compradores occidentales envían correos electrónicos para cancelar. “La mayoría de nosotros nos veremos obligados a cerrar pronto las tiendas”, dijo Tan Thian Poh, presidente de la Federación de Moda, Textiles y Ropa de Malasia.