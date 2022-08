40 Empresas B chilenas fueron reconocidas mundialmente por sus prácticas sostenibles

Casi 170 Empresas B de América Latina, de las cuales 40 son chilenas, acaban de recibir el reconocimiento Best For The World (BFTW), en el que participan cerca de 5.000 empresas que tienen este sello de sustentabilidad a nivel mundial.

Para ser galardonadas, estas empresas deben al alcanzar un 5% de evaluación superior en su categoría, donde se miden una serie de factores que no solo tienen relación con un producto o servicio, sino también con el impacto positivo general de la empresa que lo respalda. Además, se evalúa cómo las operaciones y el modelo comercial de una empresa repercuten a sus trabajadores, la comunidad, el medio ambiente y los clientes.

“Este reconocimiento ofrece a las empresas la oportunidad de compartir conocimientos, aprendizajes y mejores prácticas con la comunidad de Empresas B y con otras empresas para fomentar la innovación y la transformación en todo el sector empresarial”, comenta Zdenka Astudillo, directora ejecutiva de Sistema B Chile, quien agrega: “Estamos muy felices que 40 de estas empresas reconocidas por sus altos estándares sean chilenas y varias de ellas de regiones”.

Sistema B moviliza a las Empresas B o “B Corp” (Benefits Corp) Certificadas en la región de Latinoamérica. Hoy en día, existen casi 900 Empresas B certificadas en América Latina y Caribe y 210 de estas pertenecen a Chile.