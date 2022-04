Agrupación “Con mi plata no” llega a los diálogos sociales, conversa con Boric y pide reunión con la ministra Jara

Hasta las afueras de la OIT, donde se dio el puntapié inicial a los diálogos sociales para una reforma previsional, llegó un grupo de personas miembro de la agrupación “Con mi plata no”, para pedir una reunión con la ministra del Trabajo, Jeannete Jara. Si bien no estaban invitados a la instancia, fueron atendidos por el presidente Gabriel Boric y le pudieron entregar una carta con su petitorio.

“En tu calidad de presidente de la República, te quiero agradecer de todo corazón que hayas cruzado la calle a recibirnos. Somos la agrupación con mi plata no. Estamos jugados por la defensa de los ahorros de los trabajadores chilenos. La libertad de elección y una PGU. Sabemos que el gobierno que estas encabezando tiene toda la intención de dialogar con las agrupaciones. Somos la agrupación con mayor adhesión ciudadana en la Convención. Creemos que estamos haciendo sentir los derechos e intereses de los trabajadores. Le quiero agradecer y dejar una carta con nuestras ideas”, dijo Francisco Orrego, vocero de Con mi plata no.

El vocero de la agrupación, que obtuvo el mayor respaldo ciudadano entre las iniciativas populares de norma en la Convención Constitucional, reiteró su intención de reunirse con la secretaria de Estado.

“A través suyo, queremos que la ministra nos pueda recibir a futuro. Le agradecería de todo corazón que nos puedan dar 5 minutos, 10 minutos para plantear nuestras ideas”, indicó Orrego.

Libertad de elección, defensa de la propiedad privada de los ahorros previsionales, igualdad entre hombres y mujeres y PGU financiada con impuestos generales. Ese es el petitorio que tiene la agrupación en medio de la discusión previsional.

“Hemos llegado hasta las afueras de la OIT toda vez que se da inicio a los diálogos ciudadanos a fin de elaborar una eventual reforma previsional. Con mi plata no, no queremos quedar fuera de esta discusión y hemos venido de forma cívica a entregarle una carta a la ministra del Trabajo. Lamentablemente no pudimos conversar con ella. Pudimos hablar con el presidente Boric en un diálogo muy cívico y le hicimos llegar nuestros cuatro pilares fundamentales. Esperamos tener una reunión oficial con la ministra del Trabajo”, agregó el vocero.

Al ser consultada al respecto, la ministra Jara indicó que “hemos sido bastante claro, pero no por eso no vamos a dejar de decirlo. No hemos tenido ninguna medida, de nuestro programa de gobierno, ninguna intención de tampoco de interferir con los fondos de capitalización individual que los trabajadores y trabajadoras han ahorrado durante el transcurso de su vida laboral”.

Hace un mes atrás, se encendió el debate por el tema previsional y la propiedad de los fondos, luego que la iniciativa popular más votada “Con mi plata no” fue rechazada en comisión de la Convención Constitucional y aprobaron propuesta de No+AFP.