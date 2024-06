Alejandro Fernández: “Si el cobre baja a US$4 no debiera sorprender ver al dólar en $1.000″

El alza sostenida del dólar en las últimas semana es fruto de la caída en el precio del cobre, pero también de los mensajes entregados por el Banco Central en diversas instancias, asegura el economista y socio de Gemines, Alejandro Fernández.

¿Qué factores tienen al dólar por sobre los 900?

Lo que está ayudando a eso es la baja en el precio del cobre. La principal razón de esto fue la subida especulativa previa, y las mermas de las últimas semanas se está transmitiendo. El otro elemento, es el mensaje, que calificaría de ambiguo, por parte del Banco Central respeto de la política monetaria. Creo que el BC no ha dado buenas señales, el mensaje del Ipom en algún sentido es contradictorio, pues por una parte alerta por los efectos inflacionarios del alza de la electricidad, olvidándose de algo que habían enfatizado en marzo, que era el tema cambiario. Y además no le han dado la relevancia suficiente a los mensajes de la Reserva Federal: la tasa en Chile está un nivel tal, que no puede ignorar lo que está ocurriendo en EEUU.

¿Se ha disipado el peligro de que el dólar vuelva a superar los $1.000?

Dependerá del plazo que estamos mirando. Tengo la convicción de que el precio del cobre recuperará lo perdido en las últimas semanas y subirá en 2025 y quizás también el 2026, y debiera contrarrestar una parte considerable de las presiones alcistas que pudiera tener el tipo de cambio; en la medida que el valor del metal esté alto y subiendo, lo veo poco probable. Pero tampoco estamos muy lejos, hoy el cobre transa en US$4,2 y el dólar está en torno a $950. Si el precio del cobre sigue bajando y llega a US$4 la libra, o por debajo, no sería nada sorprendente de que vuelva a los $1.000, pero si se estabiliza donde está ahora, y luego repunta, la probabilidad de que ocurra baja.

¿El valor actual del dólar está por sobre los fundamentales?

Creo que es bastante discutible, puede estar un poco por arriba de los fundamentos, pero tengo la sospecha de que no mucho, o menos de lo que parece pensar el mercado. Hubo distorsiones como la pandemia y el estallido social, pero el tema de los retiros fue más que coyuntural, la certidumbre para los inversionistas se ha reducido, no obstante la salida de capitales de inversionistas chilenos que decidieron que no era buena idea tener todas sus inversiones en Chile, son cosas más permanentes, estructuralmente la economía chilena es más débil.

¿En cuánto podría cerrar el dólar este año?

La debilidad actual del precio del cobre se mantendrá por uno meses, para revertirse en la medida de que nos acerquemos a fin de año, lo que ayudará al tipo de cambio. Puede estar, tal vez, entre $900-$920 hacia fines de 2024, pero eso también dependerá de los resultados de las elecciones municipales. Históricamente han sido un indicador de lo que ocurrirá en las elecciones parlamentarias y presidenciales; la oposición debiera mejorar, pero el tema es cuánto mejor, todo eso incidirá en la expectativas de las elecciones 2025, y eso puede empujar al tipo de cambio: si el mercado está más optimista, el peso se podría fortalecer. Pero también es muy importante ver cuál será la actitud del núcleo central del gobierno actual respecto de cómo ser oposición, si es que vuelven a serlo, porque la experiencia del gobierno de Sebastián Piñera es traumática, si vuelven a ser lo conveniente para bloquear a un gobierno de centro derecha, genera un factor de incertidumbre.