Ante la dificultad de que la reforma previsional avance en el Congreso, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, vio en seguir como opción para destrabar la discusión es seguir los sondeos de opinión. Las últimas encuestas apuntan a que las personas en Chile apoyan que el 6% de la cotización adicional, con cargo al empleador, vaya directamente a las cuentas individuales, sin un componente de solidaridad como propone el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

No te pierdas en Pulso

“Déjame tomar las mismas palabras que dijo el Presidente de la República respecto a la voluntad popular, resulta que, si uno ve las encuestas, la voluntad popular quiere que el 6% vaya a capitalización. Entonces si tomamos ese tipo de consideraciones, bueno quizás por ahí está la salida a la reforma de pensiones”, dijo Mewes en entrevista con radio Pauta.

Apelando a la “voluntad popular”: la CPC llama a destinar el 6% de la cotización adicional a la cuenta individual

“Escuchemos a la gente pues, escuchemos qué es lo que dice la gente. Las personas dicen que quieren que todos sus recursos vayan a sus cuentas individuales y no vaya a solidaridad, nos puede gustar o no pero si escuchamos la soberanía popular ahí está”, agregó.

Sin embargo, desde el gobierno, argumentan que destinar el 6% de la cotización extra solo a la cuenta individual no mejoraría las pensiones en el corto plazo. Ante esto, Mewes apuntó que el otro paso es escuchar la voz de las personas expertas: “Hay especialistas que dicen lo contrario (al gobierno). Entonces por eso que tenemos que ir a la parte técnica, que sean los especialistas lo que puedan determinar con los números en la mesa. Ya hablaron, se hizo una comisión y ya propusieron, pero el gobierno insiste en otra fórmula”.

Ante este contexto, la CPC dijo que se debe valorar el aporte de la visión técnica en materia de pensiones: “Estamos despreciando de alguna manera los aspectos de los técnicos, que son quienes saben y que han desarrollado los números, para dar cuenta de que efectivamente hoy se requiere una mejora importante e inmediata en la jubilación de las personas, particularmente de las personas más vulnerables. Ahí están los números y eso lo tiene que considerar el Senado.

Desde la CPC también manifestaron su preocupación respecto al contenido del pacto fiscal. “Los proyectos de ley que está proponiendo el ministro (de Hacienda, Mario Marcel), se parecen mucho la reforma rechazada. Entonces también convengamos en que en ese sentido ha habido poco avance del gobierno en generar ese espacio, para eso que se produzcan esos acuerdos”.

Apelando a la “voluntad popular”: la CPC llama a destinar el 6% de la cotización adicional a la cuenta individual. En la foto: el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Mewes defendió su punto argumentando que, “cuando el ministro plantea una rebaja (de impuesto) por ejemplo del 27% al 25%, todos, inicialmente, dijimos bueno ya se baja los impuestos corporativos, pero resulta que está incorporando un nuevo impuesto que en la práctica va a hacer que las empresas no paguen el 25% paguen el 26%, porque va a ser muy difícil que, particularmente a la mediana y pequeña empresa e incluso algunas empresas grandes, puedan cumplir con los conceptos de investigación y desarrollo que aparece en el proyecto. Entonces aquí hay que sincerar las cosas, vamos a bajar a 25% o a un 26%, esas son las cosas que tenemos que aclarar en la discusión en el Congreso”.

No obstante, Mewes resaltó su punto en que no ve cambios, a su juicio importantes, entre las propuestas que presentó el gobierno a principio de su administración y la de hoy: “El gobierno tiene una mirada respecto de la forma, los impuestos, todo lo que tiene que ver con los otros conceptos de evasión y planificación tributaria, etcétera. Entonces, cada proyecto en particular tiene que conversarse debidamente en el Congreso, y bueno cuando se los analiza es que son muy parecidos a la reforma rechazada.

En este contexto, Mewes estima que la llegada de José García Ruminot a la presidencia del Senado debería ser garantía para llegar a acuerdos.