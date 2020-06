Banco Central: préstamos comerciales tienen comportamiento contracíclico

”Las colocaciones comerciales se han comportado de forma contracíclica por primera vez, expandiéndose mientras que la actividad económica se contrae en recesión, sin duda suavizando esta contracción real”. Eso fue lo que dijo este miércoles el Banco Central (BC) en el IPoM, pero señaló que “es importante no subestimar la magnitud del desafío hacia adelante”.

Esto, considerando que “las necesidades de financiamiento de las empresas han aumentado dado el empeoramiento de la actividad económica”. Así, espera que se aceleren aún más estos préstamos, proyectando que el alza anual promedio del stock de colocaciones comerciales nominales que permitiría atender estas necesidades de caja entre junio y septiembre, deberían ser de 20,7%, comparado con el promedio de 13,1% observado entre febrero y mayo.

En parte por este motivo, esta semana el ente emisor anunció que intensificará el impulso monetario a través de medidas no convencionales de apoyo a la liquidez. En la Comisión de Hacienda del Senado, el presidente del BC, Mario Marcel, recibió varias consultas de los parlamentarios sobre su apreciación de cómo ha funcionado el programa Fogape, y en particular, el comportamiento de BancoEstado. Marcel dijo que “efectivamente BancoEstado ha sido algo más lento que otros bancos, particularmente en el crédito Covid”.

En ese sentido, comentó que se han aprobado y cursado cerca de 100.000 créditos, lo que “es una cifra importante”. Sin embargo, se preguntó: “¿Debemos estar contentos, celebrar? No. Hay mucho todavía por hacer. Pensemos que en este momento se ha usado solo una fracción de las garantías que ofrece Fogape”.

Sobre la ampliación de la facilidad de liquidez, este miércoles el presidente de la Asociación de Bancos (ABIF), José Manuel Mena, dijo en una videoconferencia de Itaú, que este nuevo impulso permite en un horizonte más largo “tener una mirada de tranquilidad hacia las tasas del mercado”. Señaló que espera que las tasas de corto plazo se mantengan bajas, y en las de largo plazo que al menos haya una mantención.

Mena dijo que la banca está sólida para enfrentar esta crisis, y “en el caso de la línea Fogape, hay todavía espacio, no debería haber problema de costo de fondo, pero hoy día el problema principal no es costo de fondo, es riesgo de crédito, esta es una crisis de riesgo de crédito, no de liquidez todavía”.