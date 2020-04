Bancos esperan nuevo pronunciamiento de la CMF por créditos a pymes con garantía estatal

Las pymes están a la espera de que los bancos pongan a su disposición los créditos con garantías estatales que anunció el gobierno mediante Fogape. Y si bien el proyecto ya se aprobó en el Congreso, aún quedaban dos temas claves que había que resolver antes de que la industria dispusiera estos préstamos.

El primero de ellos era el reglamento que publicó el sábado el Ministerio de Hacienda en el Diario Oficial, donde no hubo mayores sorpresas para los bancos que estuvieron al tanto de las conversaciones con el gobierno, pues todo lo allí estipulado se ajustó a lo hablado previamente. El segundo tema clave a ser resuelto era un anuncio que debía hacer la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para flexibilizar provisiones en línea con lo que exige el reglamento.

Fue así como este lunes la CMF anunció que ahora la flexibilización de provisiones para créditos comerciales no será de cuatro meses como había informado previamente, sino de seis meses, en línea con lo que exige el reglamento, pues los bancos deberán dar un período de gracia de seis meses, además de reprogramar por seis meses todos los créditos vigentes que tengan las pymes que accedan a las líneas Covid-19.

Sin embargo, la banca señala que faltaron puntos claves en el anuncio de la CMF, por lo que, tal cual está hoy la normativa, sería difícil que puedan entregar préstamos a algunas pymes.

Por ejemplo, el reglamento del Ministerio de Hacienda establece que podrán acceder a estos créditos con garantía estatal las micro o pequeñas empresas que no hayan tenido mora superior a 30 días al 31 de octubre de 2019, es decir, quienes hayan sido buenos pagadores hasta antes del estallido social, y podrán acceder empresas medianas y grandes que no hayan tenido mora superior a 30 días al 31 de marzo de 2020, es decir, quienes hayan sido buenos pagadores hasta antes de que llegara el coronavirus al país.

Pero según lo anunciado por la CMF, la flexibilización de provisiones es solo para reprogramar créditos a clientes con hasta 30 días de mora al momento en que se entregue el préstamo, es decir, las flexibilidades de provisiones por ahora no contemplan lo que estipula el reglamento, que permite, por ejemplo, que micro y pequeñas empresas que actualmente tengan una mora mayor a 60 días puedan acceder a las líneas Covid-19.

Esto implica que sería más caro para los bancos entregar créditos a pymes que tengan mora superior a 30 días, ya que tendrían que constituir provisiones adicionales, por lo que serían más restrictivos al momento de entregar las líneas Covid para las empresas que se encuentren en esta situación, pese a lo que dice el reglamento. De esta manera, la industria está a la espera de que la CMF emita un nuevo pronunciamiento en ese sentido, de lo contrario, muchas pymes quedarían fuera.

Con todo, la banca espera que la primera semana de mayo puedan empezar a aprobar estos préstamos para pymes, pero el traspaso de recursos ocurriría más tarde, según el tiempo que tarde Fogape en entregar el dinero. Por este motivo, la industria está ajustando todos sus procesos esta semana.

Una de las novedades que trae el reglamento para las pymes, y que no se había hecho antes, es que los bancos no podrán iniciar procedimientos concursales de liquidación, juicios ejecutivos o ejecuciones de cualquier clase, respecto de aquellas empresas que hayan conseguido financiamiento con garantía Covid-19. Esto aplica no solo para el banco que entregue el crédito, sino también, para todo el resto de la industria.