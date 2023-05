Bank of America destaca a Chile como un líder en la emisión de bonos sociales y ambientales

El Estado de Chile destaca como país a la hora de hablar de emisión de “bonos con etiquetas” enfocados en temas ambientales y sociales. Según un reporte de Bank of America (BofA), el país es líder al emitir millones de dólares en este tipo de instrumento dentro del grupo de mercados emergentes y en el mundo.

“Chile es líder mundial en la emisión de bonos etiquetados, con más de US$ 25.000 millones en circulación, y es uno de los dos únicos soberanos que han emitido instrumentos vinculados a la sostenibilidad (el otro es Uruguay)”, dijo BofA en un reciente informe.

La entidad financiera contextualizó el desempeño de Chile en base de que, “en total, 18 soberanos tienen bonos etiquetados en el índice, pero sólo siete han emitido al menos US$ 2.500 millones. Los bonos etiquetados a ser de menor tamaño que otros índices de referencia, aunque esto puede cambiar con el tiempo”.

Sobre el desempeño del país en esta categoría, Bofa destacó que también lidera en Latinoamérica y que es el único país de este grupo que “tiene constancia” en la emisión bonos en todas las versiones que pueden ser verdes, sustentables, sociales y vinculados a la sostenibilidad (SLB, por sus siglas en ingles).

“Chile es el país que más bonos etiquetados ha emitido en todo el mundo, y es el único soberano del que tenemos constancia que haya emitido los cuatro tipos de bonos etiquetados”, detalló Bofa a lo largo de su reporte.

Mientras que, en relación a las empresas de los países emergentes, BofA destacó que, “en Latinoamérica, el 46% de los US$ 38.500 millones en bonos etiquetados fueron emitidos por empresas brasileñas (US$17.600 millones), otro 23% correspondió a México (US$ 8.800 millones) y un 17% a Chile (US$ 6.400 millones).

“América Latina es la única región en la que los SLB superan en volumen a los bonos verdes, con US$ 7.000 millones procedentes de empresas de materiales, US$ 4.400 millones de empresas de consumo básico y US$ 3.000 millones de emisores de consumo discrecional”, agregó el texto.