Brasil propone “desdolarizar” el comercio internacional en foro previo a Cumbre del G20

No existe un camino único hacia la modernización, y el desarrollo humano seguirá adelante. Esas son algunas de las ideas que propone el primer Foro de Medios de Comunicación y Think Tanks del Sur Global, celebrado esta semana en la ciudad brasileña de Sao Paulo, bajo el lema “Desarrollo y revitalización: un nuevo viaje para el Sur Global”, término escogido por Financial Times como el más importante de 2023.

La cumbre comenzó con la lectura de cartas del presidente chino, Xi Jinping, y del presidente brasileño, Lula da Silva, quienes comentaron que los países del llamado tercer mundo y los países en vías de desarrollo están ganando impulso y convirtiéndose en un nuevo polo para la economía global.

“China está dispuesta a trabajar junto con los países del Sur Global para practicar un verdadero multilateralismo, abogar por un mundo multipolar equitativo y ordenado, así como por una globalización económica beneficiosa e inclusiva para todos, con el objetivo de construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad”, dijo el mandatario chino a través de una carta.

“El Sur Global es un concepto que refleja la importancia de los países en desarrollo”, señaló Lula a través de una misiva. “Somos actores centrales de la nueva geopolítica mundial y estamos dispuestos a desempeñar un papel acorde con nuestro peso político, económico y demográfico”.

Mensaje de felicitación del presidente chino, Xi Jinping, siendo leído en la inauguración del Foro de Medios de Comunicación y Think Tanks del Sur Global, en Sao Paulo, Brasil. Foto: Xinhua/Huang Jingwen

Desdolarizar el comercio

El foro tuvo lugar en el contexto de la próxima XIX Cumbre del G20, la que se realizará este mes de noviembre con Brasil en la presidencia. En esa línea, una de las discusiones que llamó la atención fue la desdolarización del comercio internacional en favor de las monedas locales.

“El encuentro de Brasil es una especie de inicio para un tema que de alguna u otra forma está en el escenario financiero mundial desde que llegó el siglo XXI”, dice a La Tercera el exembajador de Chile en China, Fernando Reyes Matta. “Naturalmente, en la actualidad, en el comercio mundial, el 83,2% se hace en transacciones a través del dólar. Pero luego hay que mirar qué ocurre con las otras dos monedas que siguen. Mucho más abajo, sí, pero es importante el 5,7% en euro y la tercera moneda, el 5,6% en renminbi, el yuan chino”.

“Esto está recién comenzando, pero sin embargo hay algunos indicios a considerar”, explica el también director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China de la UAB. “Por ejemplo, el sistema digital de pago con conectividad que tienen los países de ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) con sus propias monedas. Y lo mismo en las transacciones del petróleo entre los mayores países consumidores: China, Rusia, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, donde la dimensión de los intercambios del comercio mundial de petróleo de 2023 muestra que un quinto del total de las transacciones se hizo con monedas que no eran el dólar”.

Modernización no equivale a occidentalización, fue otro de los tópicos del foro, donde se mostró el fracaso de algunos países en desarrollo que han intentado seguir los modelos occidentales: Kenia, Egipto, Irak y Honduras.

“Lo que China nos está diciendo cuando usa la palabra modernización es que no puede ser medida por cómo se incrementa el capital, o la riqueza derivada de las dimensiones productivas que se generan. Algo que marcó, dicen los chinos, especialmente toda la evolución de la revolución industrial durante alrededor de 250 años”, advierte Reyes Matta.

“Lo que China plantea es que tenemos que avanzar a una modernización donde la medición específica de si esta es válida o no, pasa por de qué manera se dan cuenta las informaciones sobre el incremento de calidad de vida de la gente del país que está viviendo la modernización. En otras palabras, cómo se genera un desarrollo social integral avanzado”, agrega.

Entre los invitados al foro estuvieron Dima Al-Khatib, directora de la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, presidenta del Comité de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico del Senado mexicano, y representantes de la banca china, universidades, think tanks y compañías tecnológicas como la red social Kwai.