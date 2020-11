Briones se suma a críticas por “parlamentarismo de facto” ante proyectos como el segundo retiro del 10%

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se sumó a las críticas formuladas este martes tanto por el Presidente Sebastián Piñera, el titular de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, y su par de la Sofofa, Bernardo Larraín, por la forma en que se está legislando más allá de los proyectos que son propios de iniciativas del Ejecutivo.

“Vuelvo a reiterar lo que el Presidente ha señalado, acá, de alguna manera, se está creando una Constitución paralela, a través de un resquicio transitorio, que no conversa con el cuerpo permanente de la Constitución y ese es el tema de fondo”, dijo Briones.

En este sentido enfatizó que “acá no estamos simplemente hablando de si el retiro del 10%, o si el impuesto a los super ricos, o si la postergación de patentes, lo que está en juego acá es una deriva, una forma de hacer reformas que no conversan con nuestra institucionalidad, acá lo que tenemos que defender y proteger es nuestra institucionalidad, porque la democracia, su robustez, su salud, se basa en esa limitación de poderes, en esa separación de poderes, no podemos tener un parlamentarismo de facto”.

Retiro del 10%

Sin embargo, el ministro no quiso precisar sobre las medidas que tomará el gobierno respecto al proyecto de segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, que se encuentra en segundo trámite legislativo en el Senado, y frente al cual el Ejecutivo ha manifestado su desacuerdo.

Ello pese a que este martes el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, reconociera tratativas para ver la posibilidad de que el Ejecutivo presente su propia propuesta de retiro del 10% de los fondos previsionales.

Las opciones que tiene el gobierno ante el proyecto son dos: recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar la iniciativa o presentar uno propio, que establezca mayores limitaciones al retiro de los ahorros en los fondos de capitalización individual

Respecto a la primera opción Briones señaló que “como ha dicho el Presidente de la República, y yo me quiero hacer cargo de sus palabras, acá lo que corresponde es este tipo de situaciones tratarlas por la vía institucional, si eso no es posible, por supuesto que el Ejecutivo tiene el deber de hacer y velar por nuestra institucionalidad”.

En cuanto a la segunda sostuvo que “yo quiero centrarme en el tema más grueso, cualquier iniciativa, sea el retiro del 10%, sea cuestiones de materia tributaria como e impuesto a los supe ricos, o sea la postergación de patentes, son cosas que son iniciativas del Ejecutivo, con nuestra Constitucion vigente, ese es el tema de fondo, a mí me gustaría desanclarlo por algún momento de la discursió del 10%".