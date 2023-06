Calvin Klein presenta querella contra Hites por falsificación y la firma se defiende acusando a un exproveedor

17.980 boxers retenidos por la Servicio Nacional de Aduanas al ser considerados una falsificación de los productos de Clavin Klein tienen hoy enfrentados a la casa de modas estadounidense con Hites.

Según información del diario El Líder, fiscalizadores de la Aduana en San Antonio emitieron una resolución de suspensión de despacho de la mercadería importada por la empresa Hites por detectar “graves falencias en las prendas ingresadas al país, como en las cajas de ´mala calidad´ en que llegaron”.

La nota del medio regional detalla que la Aduana se contactó con Calvin Klein y ellos confirmaron que era ropa interior falsificada.

Ante esto, la firma internacional anunció medidas contra Hites por “delito de falsificación y uso indebido de marca registrada, cometido con fines comerciales en perjuicio de mis representados (Calvin Klein), en contra del representante legal de la sociedad Hites S.A”.

“La sola apariencia de los productos (...), que sus características no son congruentes con la manufactura oficial y autorizada de productos de marca (...) los bóxers poseen pequeños detalles, pero evidentes, que nos permiten descubrir de inmediato que se trata de una producción no autorizada (...) no son productos oficiales ni originales”, dice la querella a la que tuvo acceso El Líder.

El reporte señala que la tipografía, las costuras y las etiquetas en los boxers darían cuenta de la falsificación.

De acuerdo con lo que detalla el medio regional, Calvin Klein acusa a Hites de querer vender las prendas falsificadas buscando engañar a los clientes y pidió al Juzgado de Garantía de San Antonio incautar de forma definitiva por parte de la Aduana las prendas en cuestión.

Además, la firma extranjera llamó a que la Brigada de Delitos Portuarios (Briderpo) investigue el caso y que se notifique de esta situación al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi).

Hites se defiende y apunta a un exproveedor

Desde Hites descartaron las acusaciones de Calvin Klein y entregaron la responsabilidad de esta situación a un exproveedor de la firma llamado Kiki Imports, la misma sociedad involucrada en el caso de La Polar.

“Estos productos provienen de una operación con Kiki Imports que fue anulada a fines de abril, mucho antes de que llegase a Chile, lo cual fue informado oportunamente a la entidad aduanera. Por lo tanto, Hites no internó esta mercadería al país”, dijo la empresa por medio de un comunicado.

Hites también detalló que con Kiki Imports alcanzaron a tener una relación “menor y ocasional” durante 2021 y 2022. “Desde entonces la relación comercial con éste se encuentra suspendida hasta que no se aclaren las acusaciones existentes en su contra”, agregó.

Ante este contexto, Hites espera tener una conversación con Calvin Klein para solucionar este tema tras la querella contra ellos: “Se ha tomado contacto con el abogado querellante para aclarar y poner a su disposición todos los documentos necesarios que demuestran que la compañía rechazó la mercadería hace meses y no la internó al país”.

“Sin perjuicio de lo anterior, Hites se reserva el derecho de iniciar acciones legales contra quien resulte responsable, por el eventual daño generado producto de esta injusta acusación”, cerró la firma tras sus declaraciones sobre el caso.