CCS lamenta crisis de Corona y dispara: “Hubiera podido evitarse si ya contáramos con el Fogape Plus”

El presidente de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Peter Hill, lamentó que la Multitienda Corona debiera activar un proceso de Reorganización Judicial para evitar la quiebra y criticó a la autoridad por las medidas de apoyo a las empresas.

“Nos duele lo ocurrido con Corona, hubiera podido evitarse si ya contáramos con el Fogape Plus”, dijo el dirigente gremial, en un comunicado.

Junto con destacar la trayectoria de la empresa por ser “pionera en regiones, Hill dijo era más necesario que nunca implementar esa herramienta para las compañías más grandes.

“Es algo que hemos pedido en forma realmente majadera, porque conocemos la realidad de nuestros asociados, empresas medianas que tienen futuro, pero que necesitan urgentemente apoyo por parte de la autoridad”, dijo.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, propuso a inicios de junio pasado la creación de este Fogape Plus para la emisión de bonos u obtención de créditos, con un 60% de garantía, al igual como rige actualmente. No obstante, la diferencia estaría en la tasa de interés que hoy es fija y sin cobro de comisión al beneficiario, ya que, para este Plus, la tasa de interés “se determina en el mercado y el beneficiario paga al Estado una comisión proporcional al riesgo incurrido y que remunere la garantía”.

De momento, sin embargo, no se han visto mayores avances.

Ayer lunes, Corona -la compañía ligada a los hermanos Schupper- presentó un requerimiento judicial para acogerse a la ley de insolvencia, antiguamente conocida como ley de quiebras. En el documento se detallan las razones que llevaron a sus ejecutivos a pedir su reorganización, las que partieron el 18 de octubre pasado, con el estallido social. Y aunque tras contabilizar los daños y el impacto financiero que tuvo ese episodio comenzaron 2020 en mucho mejor pie, la crisis sanitaria del Covid-19 se convirtió en un verdadero golpe de gracia.

El número de empresas

De acuerdo a estimaciones de la CCS, basadas en información del Servicio de Impuestos Internos, existen aproximadamente unas 1.100 empresas de todos los rubros en este segmento, con un empleo que supera los 600.000 trabajadores.

“La fractura de la liquidez de estas empresas amenaza en forma crítica su capacidad para hacer frente a sus compromisos con acreedores y para mantener activas sus estructuras de costos laborales. Se trata de un segmento de empresas clave en las cadenas de producción, distribución, consumo y empleo, que además juegan el rol fundamental de contribuir a generar estructuras competitivas sanas en los mercados en que operan, equilibrando las cuotas de participación y poder de las grandes corporaciones”.

En el caso particular del comercio, son empresas con ventas promedio de 4 millones de UF, que emplean en promedio a más de 1.600 trabajadores, con cadenas de tiendas pequeñas y sin posibilidad de acceder a los mercados de capitales ni a las garantías estatales en la contingencia.