Fogape “plus” y beneficios tributarios: la propuesta de Hacienda para ayudar a las grandes empresas

Medidas para empresas de todos los tamaños incluyó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones en la propuesta que presentó a la Comisión de Hacienda ampliada, con miras a lograr un acuerdo para enfrentar esta crisis social y económica.

Como hasta ahora no hay ningún instrumento para las mega empresas, la autoridad contempló crear un Fogape Plus para emisión de bonos u obtención de créditos, con un 60% de garantía, al igual como rige actualmente. No obstante, la diferencia estaría en la tasa de interés que hoy es fija y sin cobro de comisión al beneficiario, ya que, para este Plus, la tasa de interés “se determina en el mercado y el beneficiario paga al Estado una comisión proporcional al riesgo incurrido y que remunere la garantía”.

También considera una recapitalización de empresas cuando éstas registren elevados niveles de endeudamiento relativo. Se plantea crear instrumentos financieros para empresas de todos los tamaños incluyendo un tratamiento especial para la conversión de deuda en capital.

Asimismo, sugiere usar el sistema ACE (Allowance for Corporate Equity) que existe en Bélgica, Dinamarca, Noruega, Suiza y Austria, que permite deducir del impuesto a las utilidades, “los intereses de la deuda como una tasa de retorno libre de riesgo para el capital”. Actualmente los intereses de la deuda se contabilizan como gasto.

Rebajar tributarias

Además, el plan contempla muchas medidas de inversión como la rebaja de un 50% del impuesto que pagan las Pymes, obras de inversión pública en Vivienda y de empresas públicas, y acelerar concesiones.

Como estímulo a los privados se menciona ampliar a 100% la depreciación instantánea (hoy esta en 50%), bajar costos de acceso al Fogape, buscar un sistema de financiamiento a través de las facturas que las Pymes mantienen con el Estado.

A aquellas empresas con pérdidas en el ejercicio 2020, se plantea “netear esa pérdida con las utilidades obtenidas en 2019, efectuando devolución de impuestos que resulte. Esto inyectará liquidez a las empresas”, entre otras.