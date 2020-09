Clientes y colaboradores, la prioridad del “propósito” en las empresas chilenas

Menos foco en los accionistas y más en los grupos de interés (stakeholders). Esa es quizá la explicación más clara del concepto actual de “propósito” en una empresa, el cual está ligado a un desarrollo más sostenible del negocio.

Por lo general, cuando se habla de este término, vienen a la mente las miles de startups que quieren cambiar el mundo, con una visión más social, medioambiental y horizontal. Pero también está permeando a las grandes compañías. No solo por un tema generacional en sus empleados y la preocupación por un mundo más sostenible, sino porque está siendo un factor clave para los inversionistas.

En este contexto, PwC y Acción Empresas acaban de terminar el Primer Barómetro sobre las Empresas con Propósito en Chile, para analizar su realidad en el sector privado local, encuestando a 53 compañías de 22 industrias, donde el 87% afirmó tener un propósito explícitamente declarado, mientras que el 51% indicó que su estrategia de sostenibilidad estaba “muy alineada” con su propósito (donde “muy” corresponde al puntaje máximo en una escala de 1 al 5).

“Las empresas con propósito son aquellas que lo declaran explícitamente, más allá de la maximización de sus utilidades”, indica el estudio, aclarando que no es necesariamente lo mismo que una organización sin fines de lucro, filantropía, una estrategia comunicacional y que, además, pueden o no certificarse como Empresa B. “El propósito debe estar integrado en el centro de la empresa, es el punto de partida o el origen mismo de la organización, que permite definir muchos temas importantes como, por ejemplo, qué servicios prestará y cuáles no, así como los focos prioritarios en asuntos de sostenibilidad”, explica Sharoni Rosenberg, gerente de Sostenibilidad y Propósito de PwC Chile.

Para hacerse una idea, un estudio de PwC indicó que para el 84% de los millennials en EEUU, el propósito en el trabajo diario es su máxima prioridad en el ámbito laboral, mientras que otra investigación de Porter Novelli reveló que el 83% de la Generación Z en ese mismo país, lo considera al decidir dónde trabajar.

¿Qué pasa en Chile, entonces? El Barómetro indica, por ejemplo, que en el 29% de las organizaciones esta temática se toca una vez al año y en el 37% de las empresas, de dos a cinco veces en el mismo período (ver gráfico). Al respecto, Marcela Bravo, gerenta general de Acción indica que la complejización de las sociedades, ha golpeado a la empresa con fuerza y “la empuja a reconectarse rápidamente con las necesidades más básicas y urgentes de las comunidades en las que operan. Los directorios no están ajenos a la importancia de redefinir el propósito en esta nueva economía mundial, de cara a las exigencias de la empresa del siglo XXI, pero por supuesto, acelerar esas tomas de decisiones pasa por entender que los efectos económicos y reputacionales de la empresa, están íntimamente ligados a ello”.

Ahora bien, el informe también especifica que sector dentro de la compañía lidera los asuntos relacionados al propósito, donde el 28% de los encuestados indicó que es la misma gerencia general, seguida por el área de sostenibilidad (17%) y la de Recursos Humanos (16%). En último lugar, con el 2%, lo hace Control de Gestión. Incluso, el 80% de los consultados dicen que han cambiado su estrategia de reclutamiento para lograr tener entre sus filas, “talento”, alineado al propósito corporativo.

Pero si hablamos de que esta actualización de las políticas sustentables al interior de las organizaciones chilenas requiere de una mirada más hacia los stakeholders que a sus dueños ¿cuáles son los grupos de interés con mayor énfasis en el propósito de los encuestados? Según el informe, los clientes (19%), seguidos por los colaboradores, las comunidades y en cuarto lugar empatados con el 13%, los proveedores y accionistas.