CMF alerta presuntos delitos de estafa y usura por entidades que ofrecen créditos en internet

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió una alerta a la población por presuntos delitos de estafa y usura por distintas entidades que ofrecen créditos a través de internet, sin ser reguladas o inscritas en los registros del regulador. La institución anunció que presentará denuncias ante el Ministerio Público en contra de quienes resulten responsables por delitos de estafa.

La Unidad de Investigación constató que dichas entidades solicitan pago anticipado a las personas que piden crédito y, una vez realizado en depósito, el préstamo no se materializa. En esta ocasión, la CMF indentificó 11 oferentes de créditos que aparentan ser regulados por la institución:

1. “Oriencoopchile” (https://oriencoopchile.com), imitadora de Oriencoop.

2. Imitadora de “Bit Corredores de Seguros y Créditos Spa” (Opera mediante WhatsApp y se promociona mediante redes sociales).

3. Mutualista Asociación en Ahorro (www.mutualistaasociación.com).

4. Creinstante o Créditos al instante (https://creinstante.online/).

5. Adquiérelo Ya (https://adquiereloya.com).

6. Imitadora Corinvest S.A (Opera mediante WhatsApp y se promociona mediante redes sociales).

7. Súper Finanzas Chile (https://superfinanzaschile.info).

8. Rapidlend (https://rapidlend.online).

9. Imitadora de A5 Capital S.A (https://a5capitalsa.com).

10. Imitadora de Federación de Cooperativas Abiertas de Vivienda Fecovip (https://cooperativafecovip.com).

11. Imitadora de Administradora Bancorp S.A. (https://bancorpsa.cl).

Además de estas entidades, la CMF anunció que presentará antecedentes ante el Ministerio Público en contra de las aplicaciones IQuina, Mi Morlaco, Tiempo y Yo Dinero por presuntos delitos de usura por superar la Tasa Máxima Convencional (TMC) en el otorgamiento de préstamos a través de internet. Las aplicaciones están disponibles para ser descargada a través de portales de internet y Google play, por lo que la CMF señaló que las reportará en esta última plataforma.

Por otro lado, la comisión recomendó a la ciudadanía no realizar pagos a personas naturales por la prestación de un servicio a la CMF y recalcó que la institución no solicita antecedentes bancarios ni emite seguros de ningún tipo, enfatizando en que no provee un seguro contra compras fraudulentas.

“Las entidades fraudulentas utilizan cuentas corrientes de personas naturales para recibir el dinero de las estafas que realizan. Esta es una señal de alerta importante para que no caiga en este tipo de engaños”, alertaron desde la CMF, agregando que las cuentas corrientes, vistas o RUT son de caracter personal y no deben prestarse a terceros para recibir dinero de procedencia desconocida.

Finalmente, hicieron un llamado a utilizar buscadores para verificar si existe comentarios negativos o reclamos de la entidad que los usuarios están considerando para su inversión, y a revisar el sitio web de alertas ciudadanas de la CMF.