Colmena fija postura por fallo de la Corte Suprema y afirma que las isapres “no son responsables de que coexistan múltiples tablas de factores”

hace 32 minutos Tiempo de lectura: 4 minutos

La aseguradora de salud privada asegura que la denominada crisis de las isapres no fue generada por ellas, sino por el ambiente de “incerteza jurídica y un vacío legal” no resuelto desde 2010. Además, afirma que “los números confirman que no ha habido utilidades desmedidas”.