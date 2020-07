Colocaciones de consumo anotaron su cuarto mes de caídas

Por cuarto mes consecutivo, los créditos de consumo volvieron a retroceder, al anotar en junio una baja de 6,88% al compararlo con igual mes de 2019.

Según los últimos datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las colocaciones de la banca crecieron 10,05% en 12 meses, cifra que es superior a la variación registrada en el mes anterior (8,63%) y se ubica por sobre lo observado en el mismo mes del año pasado (6,96%).

Según el regulador, la actividad fue impulsada por el alza de 15,76% de los préstamos a empresas. Esta variación, según el regulador, fue impulsada por “el otorgamiento de créditos con garantía Fogape Covid-19 durante junio, al igual que en el mes anterior”.

En tanto, el resultado de junio exhibió una pérdida de US$ 75 millones, “debido al reconocimiento del deterioro de parte del goodwill y otros activos intangibles, de acuerdo con la NIC 36, por parte de Itaú. Medido en 12 meses, el resultado acumulado alcanzó los US$ 398, retrocediendo un 78,14%”, dice la CMF. Este deterioro de goodwill es contable y no impacta la liquidez del banco.

Respecto del riesgo, el índice de provisiones subió de 2,61 % a 2,63%, pero el índice de morosidad de 90 días o más retrocedió, desde 2,07% a 2,02% explicado por el segmento empresas.