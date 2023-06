Columna de Francisco Guzmán: “Digitalización, acelerando el futuro de las mipymes”

Ad portas de un nuevo Día Internacional de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), es importante reflexionar sobre la contribución que ellas hacen a la economía de Chile. Las mipymes son, sin lugar a duda, el motor de nuestro país generando empleo, innovación y crecimiento. Sin embargo, en un mundo cada vez más digital, es crucial que no se queden atrás y abracen la transformación digital para asegurar su éxito.

En todas sus formas y tamaños, las mipymes son una parte fundamental del tejido social de Chile. Y, cómo no serlo, si de acuerdo con datos del SII, representan cerca del 90% de las empresas en nuestro país. Además, de acuerdo con datos internacionales, son las responsables de generar entre el 60% y el 70% del trabajo y contribuyen con alrededor del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial.

En ese contexto, resulta crucial que den el paso hacia lo digital. Es que en un mundo tan globalizado como el de hoy, los límites geográficos se han difuminado y los mercados están más interconectados que nunca.

Sin duda, la digitalización se ha convertido en una necesidad imperante para todas las empresas, incluidas las mipymes. La adopción de soluciones digitales y la integración de tecnologías son elementos clave para la supervivencia y el crecimiento de ellas.

Así, las mipymes pueden, por ejemplo, automatizar procesos, optimizar la gestión de inventarios, simplificar la contabilidad y reducir costos operativos. Esto les permite ser más ágiles y competitivas en un entorno empresarial en constante evolución. Además de mejorar distintas dimensiones del negocio como la experiencia de clientes, en que mediante el uso de herramientas como chatbots, aplicaciones móviles o plataformas de atención al cliente en línea, pueden brindar un servicio más eficiente, resolver consultas de manera rápida y ofrecer opciones de compra y pago más flexibles.

La digitalización no sólo es una oportunidad para las mipymes, sino también una necesidad para su supervivencia en un mundo cada vez más competitivo. Aquellas empresas que no se adapten y no se sumen al cambio digital corren el riesgo de quedar rezagadas y enfrentar serias dificultades. Es que la brecha entre las empresas digitalmente competentes y las que no lo son está creciendo rápidamente, y las mipymes no pueden permitirse quedar atrás.

Es clave que todos entendamos que la digitalización no es sólo para las grandes corporaciones, sino que también brinda a las mipymes la oportunidad de competir en igualdad de condiciones y crecer en un entorno tan desafiante como el actual, en el que acelerar el futuro digital de las mipymes impulsará un crecimiento sólido, sostenible y equitativo de nuestro país.