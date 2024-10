Columna de Francisco Guzmán: “El secreto no contado sobre la adopción de la IA en las empresas”

A fines de 2023, la inteligencia artificial (IA) fue presentada como la tendencia tecnológica del año, y, lejos de ser una moda pasajera, ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta esencial para la optimización y transformación de los negocios. A medida que las empresas intentan adaptarse a un entorno cada vez más competitivo y cambiante, la IA emerge no solo como una solución tecnológica, sino como un elemento clave en la redefinición del futuro de los negocios.

Según un estudio de NTT Data y MIT Technology Review, la adopción de IA en empresas latinoamericanas creció de un 58% a un 71% en tan solo tres años, lo que genera una pregunta inevitable: ¿Estamos realmente preparados para implementar la IA de manera efectiva y responsable en nuestras organizaciones?

La respuesta, en muchos casos, es que no del todo. La implementación de IA no es un camino sencillo ni lineal. No se trata solo de integrar la tecnología en los procesos existentes; el verdadero reto está en hacerlo estratégicamente y de manera responsable, algo que no todas las organizaciones han logrado dominar.

De hecho, un informe de Accenture reveló que solo el 2% de las empresas a nivel global ha logrado implementar la IA de forma responsable. Este dato es alarmante, especialmente cuando consideramos el poder transformador de la IA y la magnitud de los riesgos que implica un uso indebido.

El éxito en la adopción de IA va más allá de las soluciones tecnológicas disponibles: está intrínsecamente relacionado con la capacidad de las empresas para articular una estrategia robusta, que considere objetivos a corto y largo plazo. No es suficiente implementar la IA para resolver problemas menores o tareas aisladas; la inversión debe estar alineada con la visión estratégica de la organización, considerando su impacto en áreas clave del negocio. Las empresas deben preguntarse si están utilizando la IA de manera coherente con sus metas de crecimiento sostenible.

Su implementación requiere más que tecnología: necesita datos de alta calidad, que se transformen en insights accionables y decisiones estratégicas. Esto exige, a su vez, una cultura organizacional que valore el análisis y fomente la responsabilidad en el uso de la información.

A menudo, las organizaciones carecen de los sistemas adecuados para garantizar que los datos recopilados sean confiables, completos y relevantes para sus operaciones. Además, enfrentan el reto de crear un entorno donde los equipos puedan colaborar de manera eficaz con tecnologías avanzadas, lo que exige nuevos modelos de liderazgo y formación.

Más allá de los desafíos técnicos, la IA plantea una serie de consideraciones éticas que no pueden ser ignoradas. Su uso en la toma de decisiones críticas, ya sea en recursos humanos, la atención al cliente o en la gestión financiera, obliga a las empresas a evaluar aspectos como la equidad, transparencia y protección de la privacidad. En un contexto donde las regulaciones sobre el uso de IA están en constante evolución, las empresas no solo deben estar preparadas para cumplir con las normativas existentes, sino también para anticiparse a futuras regulaciones que pueden influir en su modelo de negocio. Es aquí donde el rol de los socios tecnológicos se vuelve crucial, porque no se trata solo de implementar tecnología, sino de contar con un acompañamiento integral, que les permita a las organizaciones navegar con éxito por el cambiante panorama regulatorio y ético.

La adopción responsable de la IA es, en última instancia, una cuestión de liderazgo. Las empresas que logren incorporar esta tecnología de manera efectiva y ética serán aquellas que entiendan que la IA no es una solución rápida para problemas inmediatos, sino una herramienta estratégica para el futuro. Esto significa que los líderes empresariales deben asumir un papel activo en la creación de una cultura organizacional que promueva la innovación, pero también que reconozca los riesgos y tome medidas para mitigarlos.

El potencial de la inteligencia artificial para transformar sectores productivos es indudable: desde la automatización avanzada en manufactura, pasando por diagnósticos médicos predictivos hasta la optimización en la cadena de suministro. No obstante, el camino hacia su implementación eficiente y ética requiere de un abordaje integral, que contemple tanto el desarrollo técnico como la preparación del talento humano y el marco normativo en evolución.

No obstante, el aspecto más importante de la adopción de la IA es el impacto que puede tener en la sociedad en general. Cuando se implementa de manera responsable tiene el potencial de actuar como un catalizador para el crecimiento de las empresas y de toda la economía. Puede ayudar a crear empleos de mayor valor agregado, fomentar la innovación en sectores estratégicos y mejorar la calidad de vida de las personas mediante servicios más eficientes y personalizados.

En resumen, el secreto de la adopción de la IA no reside en la tecnología en sí misma, sino en la capacidad de las empresas para adoptarla de manera estratégica, ética y responsable. Para lograrlo, es esencial contar con socios tecnológicos que comprendan la complejidad de este proceso y ofrezcan un acompañamiento integral, desde la definición de la estrategia hasta la implementación y el cumplimiento regulatorio. Solo así, las empresas podrán aprovechar el máximo potencial de la IA y crear un futuro más eficiente, sostenible y equitativo para todos.