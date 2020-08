Comisión mixta: gobierno propone aumentar el número de giros del seguro de cesantía

Dos propuestas puso sobre la mesa la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, para destrabar el proyecto que mejora el seguro de desempleo que se empezó a analizar este martes en comisión mixta.

Ante la demanda de la oposición para que se aumente más la tasa de reemplazo que figura en el proyecto con el 55% de la remuneración a partir del segundo giro, la secretaria de estado realizó un nuevo planteamiento. “Teniendo en cuenta que no pudimos prever la magnitud de esta crisis, una alternativa a estudiar podría ser eventualmente aumentar el número de giros, manteniendo las mismas tasas de reemplazo”, indicó.

Cabe consignar que actualmente la ley contempla una tasa de reemplazo que parte en el 70% de la remuneración, y luego va declinando hasta llegar a 35% en el quinto giro.

“Estamos pensando en actividades productivas que quedaran sin funcionar por orden de autoridad. Por ejemplo, aquellas primeras que se acogieron en marzo, y en octubre terminan con su séptimo giro. Planteamos hacer una extensión por un par de meses. Estamos pensando en jardines infantiles, salas cuna, restaurantes, que eventualmente van necesitar un mayor número de giros y pensando en determinadas regiones como Magallanes” recalcó Zaldívar. De hecho, explicó que, tal como está la legislación, si los trabajadores se consumen los giros previstos, no tendrían posibilidad de darles mayor protección.

La idea, recalcó sería que mediante un decreto, el gobierno extendiese a algunas actividades este sistema.

El planteamiento cayó bien entre los parlamentarios de la mixta, quienes no obstante solicitaron analizar la posibilidad de hacer retroactivo el pago del 55% (para aquellos que en agosto ya están en el 45% de reemplazo); que aquellos acogidos al seguro y que obtengan menos de $300.000 puedan optar a otras medidas de apoyo como el IFE.

“Habría que considerar que cuando exista la orden de autoridad, que ello se entienda en forma más amplia, pensando en el turismo, restaurantes, jardines infantiles, que probablemente no tendrán temporada, sino que reiniciarán actividades en marzo”, acotó la senadora Carolina Goic (DC).

“El gobierno pone sobre la mesa: démosle con igual porcentaje más tiempo de cobertura. O sea preferimos el 55 % por más meses o un 65% por menos. Me gusta la prolongación del beneficio, es una mejor solución”, observó el diputado Patricio Melero (UDI).

Trabajadoras casa particular

El otro punto que llevó el proyecto a la mixta fue la situación de las trabajadoras de casa particular que no cuentan con un sistema de seguro colectivo, razón por la cual los parlamentarios de la oposición aspiran a que ingresen al sistema de seguro de cesantía. La ministra reiteró: “Asumimos el compromiso de enviar un proyecto que esperábamos ingresar este martes, pero lamentablemente aún no está cerrado. Podría ingresar entre este marte y miércoles”.

El presidente de la instancia, senador Juan Pablo Letelier (PS) retrucó: “Entonces tenemos un protocolo para dar 48 horas al gobierno para ingresar el proyecto, y que ellas tengan derecho y acceso inmediato al fondo solidario de cesantía. El ingreso de la iniciativa, condicionaría el despacho del texto de la mixta en la Cámara de Diputados”.

IFE: Briones relativiza anuncio de Rubilar

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, desestimó que exista una decisión adoptada respecto a otorgar un quinto y sexto pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), contra lo anunciado en La Moneda por la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar. “La quinta y sexta cuota no han sido reafirmadas todavía, es el cuarto pago el que fue reafirmado al 100%. Nosotros tenemos la facultad de dar un quinto y sexto, y eso lo vamos a ir monitoreando y evaluándolo. No hay una decisión tomada hoy día” señaló en la Comisión de Hacienda del Senado. Briones precisó: “lo que si sabemos, es que el quinto y sexto pago, si es que se va por ese camino, tiene techo máximo de 80%, de ahí para abajo”.

Lo que sí es un hecho es que se pagará una cuarta cuota, de $100 mil por cada integrante del hogar.