Consejo Constitucional: exautoridades del BC critican que se le haya quitado facultad al instituto emisor de comprar bonos del Fisco

Este martes el pleno del Consejo Constitucional votó el capítulo XII sobre el Banco Central (BC), donde aprobaron las normas que había propuesto la comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos. Eso implica que se suprimió un inciso del anteproyecto de nueva Constitución que redactó la Comisión Experta, pese a que Chile Vamos hizo intensas gestiones para reincorporarlo previo a la votación del pleno, las que no fructificaron.

El inciso que fue suprimido por los representantes del Partido Republicano y que desde la centroderecha querían reincorporar, establecía que “en situaciones excepcionales y transitorias, en las que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, el BC podrá comprar durante un período determinado y vender, en el mercado secundario abierto, instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, de conformidad a lo establecido en la ley institucional”.

Esa corresponde a una facultad con la que actualmente cuenta el BC, ya que en 2020, en el marco de la pandemia por Covid-19, el Congreso aprobó un proyecto de reforma constitucional que justamente tenía ese único objetivo.

El consejero republicano, Antonio Barchiesi, fue el impulsor de que se suprimiera dicho inciso en la comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, lo que luego fue ratificado por el pleno. Al respecto, Barchiesi explica sus razones. “Si el Fisco emite deuda en condiciones razonables, siempre va a haber alguien dispuesto a comprar esa deuda en Chile o en el extranjero. Si la emisión de deuda no es en condiciones razonables, tampoco es razonable que la compre el BC”, argumenta.

Consultado sobre lo que ocurre a nivel internacional, donde la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. y el Banco Central Europeo (BCE) sí tienen esa facultad y la han usado, Barchiesi responde: “Sí, pero aquí no fue necesario. En 40 años de historia el BC no ha necesitado esta facultad”. Agrega que “si el Fisco necesita un presupuesto extraordinario, lo que hay que hacer es ir al Congreso”. Barchiesi aclara que en realidad no le preocupa que el BC tenga esta facultad siempre y cuando esté “en manos de personas sensatas, y el BC ha sido dirigido por personas sensatas, pero (...) hay que ponerse en todos los escenarios hacia el futuro. No me gustaría dejar abierta la puerta para un financiamiento del Fisco por esa vía”.

Sin embargo, economistas, expresidentes y exconsejeros del BC no están de acuerdo con ello. Así, el expresidente del instituto emisor, Vittorio Corbo, afirma: “Me parece mal, porque le quita al BC una herramienta de uso excepcional en situaciones de severa tensión en los mercados de deuda”.

Más enfático aún, el también extimonel de la institución y hoy decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, José De Gregorio, señala que le parece “pésimo” que se haya suprimido esa facultad. Cree que es “un retroceso y cuesta entender cuál fue la razón porque lo hicieron, en especial después de la larga discusión que hubo en el Congreso sobre este tema para autorizar al BC a comprar bonos del Tesoro en el mercado secundario. Ningún economista que entienda de finanzas, macro, y entienda lo que ha pasado en el mundo financiero en los últimos 20 años, lo hubiera propuesto. Sorprende además porque representa una desconfianza en una institución de las más prestigiadas en el país”. Agrega que no se entiende y que espera que lo corrijan, “porque si esto representa lo que están haciendo en áreas de las que no tengo conocimientos para evaluarlo, el pronóstico es muy malo”.

Por su parte el exvicepresidente del BC, Joaquín Vial, lo califica de “un error grave. Esa facultad se legisló hace pocos años para dotar al BC de un instrumento para enfrentar situaciones excepcionales de riesgo para la estabilidad financiera, y no me cabe duda de que si se mantiene la autonomía y profesionalismo del BC, ella va a ser bien usada”.

El también investigador principal de Clapes UC y profesor adjunto del Instituto de Economía de la Universidad Católica, añade: “Por lo demás, prácticamente todos los bancos centrales del mundo usan esta herramienta para la ejecución normal de la política monetaria en el día a día. Aquí se ha reservado para casos excepcionales por el prontuario inflacionario de Chile. Después de la experiencia de este último ciclo, cuando Chile actuó antes y con más energía para controlar el brote inflacionario, tanto con la política fiscal como la monetaria, creo que el país y los inversionistas extranjeros han confirmado su confianza en que Chile ha dejado ese prontuario. Es lamentable que el Consejo Constitucional no se haya percatado de ello”.

En tanto, el economista jefe de Bci, Sergio Lehmann, recuerda que esta fue una facultad “establecida en medio de la pandemia, de forma de proveer más instrumentos al BC para enfrentar shocks, tanto internos como externos. En la medida que se le da un carácter excepcional, me parece importante que se mantenga. Cabe hacer ver que si bien el BC nunca ejecutó esta facultad, los principales bancos centrales, como la Fed o el BCE, lo han hecho intensamente y con éxito para enfrentar la crisis subprime hace casi 15 años atrás y, más recientemente, en la pandemia”.

Lehmann indica que “es importante dar cuenta que el carácter excepcional de este instrumento obliga, en caso de usarse, a entregar sólidos fundamentos que lo apoyen como último recurso para resolver la crisis que se enfrenta”.