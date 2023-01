Corte Suprema reitera que el mal momento de las isapres no es justificación para dejar de cumplir con sus servicios

Las isapres, el gobierno del Presidente Gabriel Boric y la Superintendencia de Salud están trabajando para que se pueda dar el cumplimiento al fallo que dictó la Corte Suprema el 30 de noviembre, el que ordenó a las isapres aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros realizados en exceso. Una situación que tiene a la industria con problemas, pero que no le permite dejar de lado el cumplimiento de sus servicios, según apuntó el máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial.

“Yo no puedo respaldar en que me están cobrando algo que debo para no cumplir con otras obligaciones (...) No hay justificación para no hacer devolución de los gastos en que incurren las personas y tenerlas eternamente esperando la devolución de gasto o no pagándole a las clínicas privadas”, dijo la ministra y vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco en entrevista con Radio Universo.

Vivanco dijo que el no cumplimiento de la isapres puede dar paso a acciones judiciales por parte de los afectos, pero apuntó que el fallo reciente en relación con las isapres busca terminar con este tipo de prácticas en relación con la salud privada.

“Unificar, aclarar lo que debe ser, procurar que se acabe la judicialización y que las personas que tienen planes de salud privada no se le cobre lo que no corresponde”, dijo la vocera de la Corte Suprema respecto al fallo que tiene en problemas a la isapres, según apuntan desde el sector.

Sin embargo, Vivanco comentó que la situación que enfrenta la isapres no es algo que nace de un día para otro: “El Tribunal Constitucional resolvió que parte de la tabla de factores que estaba en la Ley de Isapres era inconstitucional y eso no lo resolvió ayer, lo resolvió el 2010, han pasado casi 13 años”.

“Algunas instituciones, no todas ellas, que en vez de reconocer e introducir en sus sistemas la tabla de factores (...) han seguido al paso de 13 años aplicando factores que son inconstitucionales y no se pueden aplicar”, agregó la ministra.

En esa línea, desde la Corte Suprema reiteraron que no existe una justificación para que las isapres no cumplan con sus obligaciones. “Nadie puede invocar que cumplir con el derecho y con los lineamientos que se vienen haciendo hace 13 años signifique que hay una justificación para que el sistema colapse y caiga”, sentenció.

Además, Vivanco aprovechó de contextualizar la situación en base a que “aquellas instituciones que no se ajustaron al fallo del TC ganaron una gran cantidad de dinero. Y, en consecuencia, no es que como que a uno de nosotros le digan sin anuncio que tiene que pagar o devolver algo que usted nunca se imaginó. Se estaba en conciencia de que no estaban cumpliendo con esos aspectos, y tampoco estamos diciendo que se retrotraiga la deuda 13 años, sino que al momento (2019) en que la Superintendencia fija una tabla de factores que es estándar y a la que se tienen acoger todos”.

“Son dineros que tampoco se controlaron como se estaban obteniendo, y eso también digámoslo, que han pasado diversas administraciones en esta materia. Así que esto no es un recado o un tipo de crítica a nadie. Sencillamente aquí no se controló lo que se estaba ocurriendo”, añadió Vivanco, quien matizó que el fallo de la Corte Suprema es de protección.

La vocera de la Corte Suprema resaltó que el reciente fallo no tiene un plazo definido para que los actores que hoy están discutiendo puedan llegar a un acuerdo para cumplir con la medida.

“Nosotros nos hemos preocupado de bajar la judicialización y que en consecuencia este fallo sirva para ordenar el sistema de salud privada. No hay ninguna voluntad, ni intención oculta para que el sistema de salud privada desaparezca, sino que, al contrario, que se mantenga, pero en las bases y las pautas que el Estado de Derecho mandata”.

Vivanco también resaltó que el tema de las isapres es importante ya que “son empresas que están prestando un servicio público, porque la Constitución ha permitido y ha destacado que hay una provisión mixta en los servicios”.