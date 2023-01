Suprema confiesa que el plazo que dieron para implementar el fallo es para que haya “un buen diálogo entre la Superintendencia y las isapres”

Las isapres se reunieron este martes con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, reactivándose la mesa de trabajo que habían constituido desde hace algún tiempo. Sin embargo, no recibieron novedades respecto de la implementación del fallo que dictó la Corte Suprema el 30 de noviembre, el que ordenó a las isapres aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros realizados en exceso.

Lo cierto es que las isapres no están a gusto con las conversaciones que han sostenido con las autoridades respecto de la implementación de este fallo, ya que advierten que han sido escasas y sin avances. Con todo, la Superintendencia de Salud tiene un plazo de seis meses desde que se dictó el fallo para impartir las instrucciones y ponerlo en marcha.

Sobre este plazo de seis meses se refirió este miércoles la ministra y vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Ahí confesó que “el plazo de seis meses que se dio en nuestro fallo, tuvo justamente que ver con la posibilidad de que se abrieran estas mesas, estas conversaciones e intercambios entre la Superintendencia y las isapres, porque el proceso es un proceso que es fino, no es un proceso sencillo ni que se pueda hacer en dos minutos, porque implica una serie de adecuaciones”.

La vocera de la Suprema recordó que “hay isapres que estaban con unas enormes tablas de factores, que no se avenían con el fallo del Tribunal Constitucional, había diversas interpretaciones sobre las tablas de factores, unos las tenían otros no, unos aplicaban el factor hijo y otros no, unos aplicaban varios planes base y otros no. Entonces, es una malla, como las celdas de las abejas, donde hay infinita cantidad de situaciones respecto de cada isapre, afiliados, etcétera. De ahí que se dio este plazo extenso para que eso se pudiera ajustar y que en definitiva pudiera haber un buen diálogo entre la Superintendencia y las isapres a fin de poder cumplir con nuestro fallo”.

Pero aclaró que “eso de ninguna manera puede ser leído como una autorización para que ninguna institución que está involucrada en esta situación, deje de cumplir con los deberes que le están impuestos. No nos olvidemos que las isapres, si bien son entidades privadas, están prestando un servicio público, y en consecuencia, tienen que seguir prestando todos aquellos beneficios a los que están comprometidos entretanto se hacen estos ajustes y estas revisiones”.

Vivanco añadió que “el fallo nuestro no es bajo ninguna circunstancia un título para dejar de cumplir con esos funciones y esos deberes y tampoco para hacer pesar la carga de los gastos en los afiliados a tiempo ilimitado, porque las personas no tienen recursos y están pagando mensualmente una institución de salud privada justamente para que esos seguros operen, son seguros de salud que tienen que operar, y no puede pasar que yo pagando una isapre, tenga que financiar operaciones costosas y quedar en un ínterin que no se sabe cuanto dura respecto de los reembolsos”.

Finalizó diciendo que “esa es una situación de la cual también obviamente nos preocupa, y la cual no se asocia con nuestro fallo, sino que el fallo se asocia con los ajustes correspondientes, pero no con establecer plazos ilimitados para la devolución de los beneficios y gastos”.