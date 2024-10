El gran empresariado mostró sus dudas y reparos respecto al plan con que el gobierno del Presidente Gabriel Boric pueda recaudar US$ 1.200 millones en 2025 vía impuestos, una tarea que recae exclusivamente en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y las medidas que adopten para conseguir reducir la evasión. El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, estimó que “hay mucho optimismo”.

Sin embargo, el líder de la CPC, pese a manifestar que el proyecto de cumplimento tributario no fue del todo de su agrado, valoró que la iniciativa terminó su tramitación en el Congreso. “Se despeja un tema y ahora hay que ver entonces cómo esto se implementa, para que efectivamente se logre la recaudación que dice que se va a lograr”, comentó en entrevista con Radio Cooperativa.

CPC dice que el gobierno tiene mucho optimismo con su plan de recaudar US$ 1.200 millones en 2025 y critica foco del SII

En detalle, el dirigente gremial planteó las dudas sobre la estimación de evasión que existía en Chile y respecto del plan del SII para recaudar más.

A modo de ejemplo, Mewes comentó el caso de que, “dentro del plan del SII se establecen algunos elementos, como el pago simplificado de IVA a las operaciones de importación hasta US$ 500. No entendemos eso qué significa, porque además le elimina el arancel, si eliminamos el arancel, bueno, ya pasa a ser un problema de competencia respecto de las empresas que pagan arancel, que pagan IVA y hacen importaciones, entonces no entiendo muy bien hacia dónde se dirigen”.

Otro de los reparos del líder de la CPC tuvo relación con que, según su juicio, el foco de fiscalización estaría en el comercio formal. “Por lo que hemos visto en la prensa, el 80% va hacia quienes hoy hacen negocios en forma formal, y resulta que la informalidad solamente tendría un impacto cercano al 20%, cuando, a nuestro juicio, debería ser absolutamente al revés”.

“El mismo Michel Jorratt (exdirector del SII) decía, hace pocos días atrás, que las grandes empresas en general no se evaden y (la evasión) está en el comercio informal, en las actividades informales. Entonces a mí me preocupa un poquitito el foco que se le va a dar desde impuestos internos al proceso de fiscalización de esta ley que está aprobada”.

En la instancia, Mewes también planteó sus reparos al avance de la nueva Ley de Pesca que impulsa el Ejecutivo: “Resulta que se acaba de aprobar una ley que le entrega una cuota muchísimo más alta de la pesca de jurel a la pesca artesanal y en contra de la pesca industrial”.

CPC dice que el gobierno tiene mucho optimismo con su plan de recaudar US$ 1.200 millones en 2025 y critica foco del SII

“¿Qué significa eso en la práctica? Que la pesca industrial del jurel, que sirve para la alimentación de las personas y que contrata muchísima gente, a muchas mujeres de la zona (...) claramente la pesca artesanal se va a ir a la harina de pescado. Estas son las contradicciones que estamos mirando y que no generan certeza para la inversión a largo plazo, y eso es lo que nos preocupa”.

Por otro lado, el líder de la CPC valoró el objetivo del gobierno de avanzar con el proyecto que busca reforma la tramitación de los permisos para los proyectos de inversión, con el fin de reducir los tiempos para la aprobación o no de estos.

“Ponerle foco al sistema burocrático encargado de estos permisos, para que sea objetivo, no haya discrecionalidad, porque hoy hay discrecionalidad, y así podamos avanzar, y preocuparnos también de algo que le preocupa a todo el mundo”, comentó.