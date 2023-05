Daniel Undurraga aconseja a las startups: “Si tuviera que partir una empresa este año, estaría relacionada a la inteligencia artificial”

Siempre pasa que cuando hay una industria nueva, todo el mundo quiere subirse rápido”, dice el cofundador de Cornershop, Daniel Undurraga, con respecto al nuevo boom de la inteligencia artificial (IA), y agrega: “Pero eso también redunda en que mejoren los productos para los consumidores”.

Undurraga se refirió a este tema en un nuevo capítulo del programa de TV online 1:1, de Pulso Startup, donde contó además cuáles son sus actividades paralelas a Cornershop, que hoy pertenece a Uber, entre las que se encuentra una fundación y un programa de podcast.

Con respecto al panorama actual para las startups, el ingeniero civil señaló que el escenario no es tan auspicioso para los nuevos emprendedores, debido a la inflación y los problemas económicos no sólo en América Latina, sino en todas partes del mundo. Los primeros indicios de recuperación los visualiza hacia 2024. “La industria de venture capital depende mucho del costo del capital y hoy las tasas de interés están muchísimo más altas por la inflación, y seguramente seguirán subiendo. Los inversionistas de riesgo están guardando los fondos para las empresas que apoyaron en una etapa anterior, más que para hacer nuevas inversiones. Por lo mismo, está bastante complicado conseguir inversión para quienes están partiendo. Sobre todo para series A o B”, dijo.

No obstante –según Undurraga- el impacto que ha tenido el uso de IA podría bajar los costos de los emprendedores al momento de partir. “Si tuviera que partir una empresa este año, estaría relacionada a la inteligencia artificial”, aconseja. “Creo que vino a revolucionar y a producir cambios profundos a nivel social, económico y político. Todas las semanas pasan cosas nuevas y vamos a tener que aprender a vivir este mundo. Es comparable a la irrupción del internet a fines de los noventa”, indicó desde Miami, donde vive actualmente. Y todo este cambio “es una buena noticia en este ambiente de poco capital de riesgo”.

Pero ¿cómo está parado nuestro país en esta revolución de la IA? Para Undurraga, estamos al debe: “Creo que Chile es un país remoto y aislado cultural y geográficamente. Un país que no tiene mucha vocación de liderar nada en términos de tecnología, que más que nada mira para afuera y espera a que pasen las cosas para después copiarlas y adaptarlas. Me gustaría que eso cambiara, porque no hay nada que determine que tengamos que ser así”.

Sin embargo, en este panorama, el cofundador del primer “unicornio” chileno (empresas valorizadas en más de US$1.000 millones) cree que las nuevas generaciones están cambiando esto, ya que “vienen mucho más conectadas con el mundo, son parte de una cultura más global y tienen menos mentalidad isleña que las generaciones que nos han estado manejando en los últimos años”, señala y complementa: “Las distancias geográficas importan cada vez menos. Chile tiene la capacidad, por su número de habitantes, de desarrollar soluciones de software a nivel global. Se puede y parte de lo que queremos hacer con la fundación es lograr que esos cambios se aceleren”.

Undurraga se refiere a fundación Phaway, de la que es uno de sus fundadores y donde están trabajando en dos iniciativas enfocadas a estudiantes. La primera es UnlimitED, que entrega nuevas herramientas educativas a los docentes de escuelas rurales de Chile, ayudándoles con el acceso a internet a través de los satélites de Starlink. Ya ha conectado 60 escuelas y se trabaja para llegar a 100 este 2023. “La idea es que tengan oportunidades de usar internet, no sólo para los estudiantes, sino también para la comunidad, ya que muchas veces estas escuelas se convierten en centros comunitarios donde los habitantes pueden hacer trámites y acercarse”, explica.

Otra iniciativa en la que está Undurraga es “Buena onda talks”, donde junto a otros emprendedores realiza charlas a liceos técnicos sobre innovación, programación y tecnología, con la idea de que aprendan a programar. “Motivándolos explicamos cómo nos cambió la vida a nosotros y para eso entregamos unas becas de programación para los interesados. La gracia que tiene la programación es que tiene una alta empleabilidad y los salarios son mejores, por lo tanto también tiene una alta movilidad social y aumenta la productividad de las empresas. Entonces, es una manera de poder aportar a que el país mejore su matriz productiva, para que deje de estar tan basada de recursos naturales para pasar a productos y servicios de valor agregado”, dijo Undurraga.

Además, el ingeniero participa de Beta Podcast Latam, junto a la española Anna Piñol, directora de NFX; el colombiano Miguel Mc Allister, fundador de Merqueo; y el mexicano Federico Antoni, fundador y socio de AllVP, quienes conversan sobre el ecosistema emprendedor, además de dar consejos y noticias en esa línea. “Nos ha ido bastante bien. Tenemos buenas críticas y hartas visitas”, señala.

También contó sobre su faceta de músico. Junto a unos amigos, es parte de la banda Laguna Dream, inspirada en la música de la década de los ochenta, la que lanzó un disco en Spotify en noviembre.