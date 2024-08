David Bravo afirma que el empleo está en una situación compleja y que no se ha abordado la informalidad

Una quinta baja consecutiva en el desempleo y alza en los empleos informales fueron los resultados expuestos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ayer en su Encuesta Nacional de Empleo (ENE), cifras que no logran convencer al economista y director del Centro de encuestas y estudios longitudinales UC, David Bravo, quien expuso en conversaciones con Radio Duna que “las cifras no son buenas, y no uno no se puede consolar simplemente mirando la recuperación de los últimos 12 meses”.

El desempleo se posicionó en 8,7%, una baja del 0,1 puntos porcentuales en doce meses, con esto, Bravo sostuvo que “tenemos que ir hasta el segundo semestre de 2010 para encontrar una tasa de ocupación tan baja como la que tenemos hoy día, o sea, el mercado laboral tal como lo teníamos a mediados del 2010, cuando estábamos saliendo de la crisis, 14 años de retroceso. En esto creo que no corresponde ser complaciente”.

Respecto de la informalidad, el economista explica que se trata de un “problema no abordado”, y que no tiene que ver con la crisis, ya que son “varias décadas” en las que se registran tasas de informalidad que son más del doble que lo presentado por los países de la OCDE.

“Entonces la pregunta que me hago es la siguiente; ¿es la negociación por rama, la medida de agenda laboral que deberíamos estar discutiendo?, entonces, en ese sentido he dicho que tenemos un mal foco”, declaró.

Bravo subió el tono para hablar acerca de la negociación ramal, y afirmó que “básicamente va a aumentar los costos, especialmente laborales, especialmente en las empresas pequeñas-medianas”.

Y agregó que “parte de esa agenda era la nueva demanda de la CUT; salario mínimo de 600.000 pesos”, un tema que para el economista es “una receta para aumentar los costos, perder empleo”.

“Dentro de otras medidas que había de esa agenda era el encarecimiento del despido. ¿Qué parte de esa agenda, por lo menos la que le han dado más publicidad, es pro empleo?”, cuestionó Bravo.