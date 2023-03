De Activision a NotCo: Fernando Machado llega a la startup chilena como director de marketing

NotCo ha sumado a sus filas a Fernando Machado como director de marketing, quien recientemente desempeñaba este cargo en la empresa de videojuegos Activision Blizzard Inc. desde abril de 2021, según anunció The Wall Street Journal (WSJ). De hecho, el ejecutivo brasileño todavía aparece como un hombre ligado a la compañía detrás de firmas como Call of Duty, Candy Crush y Overwatch de acuerdo con la información de la página oficial de Activision Blizzard.

Machado, quien también cuenta con un paso por Burger King, desarrollará un plan de marketing para ayudar a NotCo a abrirse paso en el mercado estadounidense, dijo Matías Muchnick, su cofundador y director ejecutivo al medio especializado.

La llegada de Machado busca que la startup chilena pueda posicionarse en el mercado de Estados Unidos. Esto, en base a que otras firmas de alimentos vegetales, como Impossible Foods Inc. y Beyond Meat Inc., han intentado establecer una presencia estable en el mercado estadounidense atendiendo al interés de los consumidores por los sustitutos de la carne. Sin embargo, las ventas de sustitutos de la carne en los supermercados de la superpotencia cayeron en 2022, de acuerdo con la información que reporta la nota.

En esa línea, el ejecutivo brasileño explicó que su estrategia de marketing será enfocarse en presentar la gama de productos que tiene la firma y no en tratar de explicar que estos alimentos se producen por herramientas de Inteligencia Artificial.

“Se va a oír hablar más de NotCo, pero siempre a través de los productos”, afirmó Machado.

Fernando Machado y Matias Muchnick. Fuente: The Wall Street Journal

Desde WSJ destacaron que la época de Machado en Burger King incluyó la creación de campañas que llamaron la atención, como un anuncio de la Super Bowl de 2019 en el que aparecía el artista Andy Warhol comiéndose tranquilamente una hamburguesa durante 45 segundos.

NotCo también ha contratado a un director general no identificado para que trabaje junto a Machado y lo anunciará en las próximas semanas, según comentó una portavoz de la empresa a WSJ.

Otro de los temas que aborda la nota es que por el momento NotCo no tiene planes de salir a la bolsa, “pero ha mantenido conversaciones con consultoras de gestión para preparar una posible OPV en los próximos tres o cuatro años”, según Muchnick.

Finalmente, la nota del anuncio de Machado termina destacando que NotCo hoy se encuentra operando en seis países (Argentina, Chile, Brasil, México, Estado Unidos y Canadá), donde espera consolidarse para el 2023 en Chile y Argentina, para luego ser una empresa rentable en 2025.