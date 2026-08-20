Definición del nuevo director del INE: subrogante termina período en octubre y aún no se abre concurso por ADP

El 31 de julio terminó el período de tres años de Ricardo Vicuña al mando del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Pero su salida se concreto un mes antes. El 2 de julio del 2026 se le notificó a Vicuña que el gobierno no iba a ser renovado su período por otros tres años. Ese mismo día, el director redactó y envió a los cerca de 5 mil funcionarios del INE una carta de despedida. “Fue un orgullo para mi dirigir el INE todos estos años y trabajar junto a ustedes al servicio del país cumpliendo nuestra misión”, dijo.

Desde ese día, mientras se desarrolle el proceso de selección de acuerdo con las normas del Sistema de Alta Dirección Pública, asumió en carácter de subrogante, Daniela Moraga, quien se desempeña como subdirectora de Operaciones en la institución.

Este es la segunda oportunidad en que Moraga ejerce como subrogante, ya que cuando el gobierno de Gabriel Boric le solicitó la renuncia por anticipado a la entonces directora Sandra Quijada, también lo hizo.

La directora subrogante es socióloga de la Universidad de Chile y Magíster en Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Cuenta con experiencia en el diseño, recolección, procesamiento y análisis de datos cuantitativos y cualitativos.

Desde octubre del 2020 es subdirectora de Operaciones, cargo al que llegó vía concurso por Alta Dirección Pública. En octubre del 2023 fue renovado por otros tres años, plazo que culmina este octubre del 2026. Por ello, el gobierno y en particular el Ministerio de Economía debe decidir si le renueva por un nuevo período de tres años, el último que permite la ley, o bien decide que no continúe. Esa decisión tiene que ejecutarse en septiembre, puesto que el aviso tiene que ser con un mes de anticipación.

En caso de que no se le renueve, el Ejecutivo tiene que nombrar a otro subdirector o subdirectora para que asuma la dirección nacional de manera subrogante mientras se nomina al próximo director o directora del INE.

Por orden de subrogación legal, le correspondería al subdirector técnico Leonardo González, cargo que asumió el noviembre del 2020 por Alta Dirección Pública. El problema es que su período termina en noviembre del 2026, por lo que el gobierno también deberá decidir si le renueva el cargo por otros tres años o no.

Sin concurso abierto

Si bien la expectativa era que durante los primeros días de agosto, ya se iniciara formalmente el concurso público vía el Sistema de Alta Dirección Pública, lo cierto es que hasta el cierre de esta edición, eso todavía no se concretaba. Este proceso puede extenderse entre tres a cinco meses.