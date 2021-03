Delgado se reúne con CPC y afirma que concuerdan en que “no es lo mismo la reivindicación social con la violencia” en La Araucanía

Esta mañana se reunió el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, con el Comité Ejecutivo de la CPC para abordar temas de contingencia, entre los cuales la situación en La Araucanía sigue siendo una prioridad.

Tras el encuentro, Delgado destacó que concuerdan en el diagnóstico general con el gremio empresarial. “No es lo mismo la reivindicación de la violencia, en eso tenemos una gran coincidencia con la CPC”, dijo a la salida del encuentro.

“No es aceptable que se ejerzan acciones terroristas en nombre de esa causa, que se quemen viviendas a punta de cañones a nombre de esa causa o que se quemen campos y maquinarias”, agregó.

Frases que fueron respaldadas por Juan Sutil, presidente de la CPC. “La ciudadanía tenemos que desmarcarnos y condenar con hechos reales la violencia. Aquí no hay espacio para que sigamos tolerando estos hechos como la usurpación, el delito, el narcotráfico. Hoy hay causas sociales como mayor y mejor educación, mejores pensiones, mejores viviendas, mejor salud. También causas en materia indígena y pueblos originarios que no tienen ninguna relación con los hechos de violencia que estamos viviendo”, sostuvo.

En esa línea, añadió que “una de sus causas es su reconocimiento constitucional, su representación política, su reclamación de aquellos títulos de merced que hoy están en cuestión, pero eso no tiene relación con lo que estamos viviendo en materia de armamento, narcotráfico y usurpación”.

Estado de excepción y toque de queda

En el encuentro de Interior con la CPC también se habló del reciente anunció del Presidente Piñera por extender el estado de excepción.

“Lo que conversamos es que tenemos que administrar una realidad y hoy lo que tenemos es un estado de excepción ligado a la pandemia, a la catástrofe. Y nosotros en ese marco tenemos que trabajar los temas no sólo de seguridad, sino de la pandemia. No porque Chile esté liderando la vacunación como lo ha hecho a nivel mundial, no vamos a soslayar que existe la pandemia. Mientras exista la pandemia el estado de excepción de catástrofe debe seguir adelante”, dijo.

“El estado de excepción sostiene una serie de medidas que son necesarias. Por ejemplo, el paso a paso requiere de estado de excepción, de lo contrario no se podría hacer que cada comuna tenga sus indicadores y avancen o retrocedan en virtud de esos indicadores (...) No politicemos del punto de vista de la seguridad de la macro zona sur una situación que se requiere para todo Chile en materia sanitaria. Estamos hablando de una pandemia que existe aún entre nosotros”.

Por su parte, Sutil dijo sobre esta materia que “en la medida de que las condiciones de salud de toda la población estén correctamente manejadas, se tienen que ir flexibilizando los horarios, que son fundamentales para aquéllas partes que han sufrido más como son los restoranes y los negocios de servicio que hoy no pueden operar”.

Otro punto abordado en la reunión, según el líder empresarial, fue el crecimiento informal. “Es una gran preocupación para el comercio establecido”.