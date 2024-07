Director del SII busca zanjar disputa por cifras de evasión con cita que reunió a Jorratt, Vergara y Engel

Este lunes, el director subrogante del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, expuso ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde abordó sus objetivos en el organismo, reforzando su compromiso con la reducción de la evasión tributaria y la lucha contra el crimen organizado

“Vengo a tratar de reforzar la lucha contra la evasión y apoyar a otras autoridades en la lucha contra la delincuencia. Esa es la razón por la que pedí volver, y en eso estamos. Hay ciertas cosas que se han perdido. Los fiscalizadores salen muy poco a terreno y eso no lo puedo entender. También hay evasión por el lado de las facturas falsas”, señaló.

En ese sentido, indicó que, en “los pocos días que llevo, me he dedicado a reforzar y controlar mejor. Estamos con un plan para que los fiscalizadores salgan a la calle. Estoy dedicado a recorrer todas las autoridades e instituciones que tienen que ver con la lucha contra la evasión y el crimen organizado. Tenemos mucha información (...) para que uno colabore contra los carteles y eso es lo que estoy haciendo. Hay muchas cosas que mejorar”.

El director del SII se refirió además al informe de evasión tributaria que hizo Michel Jorratt a petición del organismo, y que generó críticas en algunos sectores. Dicho informe arrojó que la tasa de evasión en el impuesto de primera categoría o de empresas es del 51,4%. Frente a ello, el Centro de Estudios Públicos (CEP) publicó un análisis, liderado por el expresidente del Banco Central y hoy su investigador senior, Rodrigo Vergara, que concluyó que ese incumplimiento tributario sería al menos entre 8 y 10 puntos menor a lo señalado por el estudio del SII para los años 2018 y 2019, respectivamente. Al respecto, Etcheberry contó que se reunió con Jorratt y con Vergara, pero que también sumó al economista Eduardo Engel.

“He estado conversando con Michel Jorratt, quien ha hecho parte de los estudios, y quien era jefe de Estudios cuando yo era director del SII. Lo conozco bien. Por otro lado, he estado conversando con Rodrigo Vergara del CEP, quien tiene bastantes críticas a las cifras de Jorratt. He conversado con Jorratt de las cifras, y cosas que me parecen raras, (...) tiene que ver con la metodología. Creo que falta trabajo, pero como era un tema que estaba en la prensa, y mucha gente tenía opiniones, lo que hice fue juntar a Rodrigo Vergara con Michel Jorratt y le pedí ayuda a un economista que es Eduardo Engel, y tuvimos una conversación de todas las partes. En función de eso hubo un acuerdo, que lo tengo acá. Dice que (la tasa) entre evasión y elusión sea un 50%, que serían las cifras de Michel, o un 30%, que es la cifra de Vergara, de todas maneras es mucha plata. Son cifras muy grandes”, manifestó..

En una minuta que entregó a los parlamentarios, se explica mejor el párrafo acordado entre Jorratt, Vergara y Engel, en la idea de zanjar las diferencias metodológicas sobre su medición. “Estimar los niveles exactos de evasión es difícil (...). Por ello, no es sorprendente que algunos de los presentes estimen que la tasa de evasión del impuesto a la renta corporativa en Chile está cerca del 50%, mientras otros consideren que no hay evidencia para suponer cambios drásticos respecto de la medición previa que es en torno al 30%. Al mismo tiempo, e independiente de cuál sea la tasa exacta, los presentes concuerdan que las tasas de evasión del IVA e impuesto a la renta son altas y que deben aprobarse reformas a la brevedad que contribuyan a reducirlas”.

Etcheberry agregó que “si bien hay distintas metodologías, igual es importante seguir avanzando. Le puedo dejar lo que entre todos se pusieron de acuerdo. Jorratt que está por terminar su informe, va a hacer públicos todos los datos. Sé que hay una cosa rara, que aparece una cifra muy alta, de un 50% para empresas. (...) Como que no cuadra. Le pedí al propio Jorratt que mostrara qué daba esa cifra por cada sector. Aparece que en el sector por ejemplo bancario, no hay evasión. (...) La impresión de que las grandes compañías evaden mucho, no, no evaden mucho. Hay gente que trafica facturas falsas, hay sociedades más chicas, y a lo mejor ahí hay más evasión. Estoy pidiendo que vayamos separando en los distintos sectores, para entender de dónde viene la evasión de las grandes empresas, y puede ser de verdaderas mafias que están operando. No tengo la explicación y creo que hay que seguir trabajando en el tema. Mi misión es hacer que la evasión y elusión bajen. No tengo más sobre el tema”.

Parlamentarios de oposición criticaron algunos de los aspectos mencionados por Etcheberry en la instancia parlamentaria, a lo cual respondió que no tomen sus dichos en blanco y negro.

“Hay como un raciocinio implícito de que si uno quiere bajar la evasión primero tiene que medirla. Eso no es tan claro. Hay muchas organizaciones que no miden la evasión o tienen formas imperfectas de medirla. Sí saben que hay ciertas figuras que son evasión y que hay que fiscalizar. No es esta lógica que primero mido todo y después hago el plan. En los años que estuve, en general no es así. Que ayuda a medir, porque así uno hace un plan mas preciso, por supuesto. (...) No me gustaría que tomaran las cosas como blanco y negro. hay varias cosas que se pueden mejorar, pero no es que esté todo malo”, indicó.