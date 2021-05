Disputa por baja de por vida en pensión tras “retiro” en rentas vitalicias: CMF defiende la norma y diputado Bianchi ingresa proyecto para cambiarla

La polémica no ha terminado: la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) estableció en la normativa sobre el “retiro” en rentas vitalicias que quienes pidan el anticipo verán una baja en su pensión de por vida, proporcional al monto retirado, en línea con lo que dice la ley, según ha argumentado el regulador.

Sin embargo, los parlamentarios dicen que la CMF hizo una interpretación errónea de la iniciativa, y que ese no era el espíritu de la ley.

Así las cosas, el regulador envió un oficio este miércoles a los diputados donde argumenta que lo establecido por la CMF va en línea con lo que dice la ley. El presidente de la Comisión, Joaquín Cortez, también acudió este jueves a presentar a la Comisión de Constitución sobre este tema, donde fue citado por los diputados.

Allí volvió a defender el instructivo dictado por el regulador, y recordó que la ley dice lo siguiente: “el retiro que efectúen los pensionados o sus beneficiarios que opten por solicitarlo, se imputará al monto mensual de sus rentas vitalicias futuras, a prorrata, en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente retirado”.

En la instancia, el diputado Karim Bianchi anunció que ingresó un proyecto para que la CMF tenga que cambiar su normativa. La iniciativa agrega una frase a la reforma constitucional que ya se aprobó: “Pagado el total del adelanto de la manera antes descrita, el afiliado volverá a percibir la renta vitalicia mensual originalmente pactada con la aseguradora”. Además, el parlamentario solicitó citar a la sala de la Cámara a una sesión especial para ver este tema.

En la instancia, Cortez dijo: “A nosotros nos toca leer la ley, y esa es la ley que tenemos que hacer cumplir. Nosotros no estuvimos en la sala, no nos corresponde eso, pero acepto que el espíritu que tuvieron los legisladores fue otro, pero no es lo que nosotros vemos plasmado en la ley”.

Los parlamentarios, en todo caso, le pidieron al regulador reconsiderar su instructivo. Pero Cortez señaló: “Entendemos las preocupaciones que tienen, pero somos el jamón del sandwich, porque por un lado tenemos la petición que nos hacen los parlamentarios, y por otro lado, tenemos que cumplir la ley. Y en eso es en lo que estamos, es nuestro mandato, así que, así como entendemos las preocupaciones de ustedes, les solicitamos que también entiendan qué es lo que nos corresponde a nosotros”.

Con todo, hasta este miércoles ya se habían ingresado 125.216 solicitudes en la compañías de seguros para pedir un “retiro” en rentas vitalicias.

Los argumentos

En el oficio que envió la CMF a los diputados, asegura que “lo que mandata la Constitución es que el efecto del anticipo efectuado en función de la reserva técnica, se impute a las rentas vitalicias futuras, esto es a todas ellas cuantas quiera que sean ya que, como se ha dicho, no se conoce el momento de la muerte del pensionado”.

El oficio también precisa que “el efecto de esta ley es simétrico con el que han tenido los tres cambios legales que dieron pie al retiro de hasta el 10% de los fondos de la cuenta de capitalización individual en la AFP, para los pensionados con retiro programado, toda vez que en etapa de jubilación un retiro de 10% se traduce en una caída de pensiones de 10%”.

El documento dice que “lo anterior implica que, si un pensionado o beneficiario anticipa un monto equivalente a un 10% de la reserva técnica, la pensión será 10% menor de por vida, acorde lo establecido lo establecido en la Ley 21.330 (“... en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente retirado”). Ello lleva a que la pensión mensual recalculada guarde relación con el nuevo monto de la reserva rebajada”.