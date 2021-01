Economistas plantean sus reparos ante eventual salida de Briones de Hacienda

Distintas apreciaciones tuvo en el mercado la posible salida del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para iniciar una precandidatura presidencial. Algunos lo ven con preocupación mientras que otros desdramatizan lo que pueda pasar en caso que se concrete, aunque todos lo lamentarían.

Los expertos coinciden además en valorar la gestión que ha tenido Briones a calificándola como “buena”. Esto principalmente porque consideran que ha manejado bien la crisis social cuando asumió como la pandemia, por lo que su salida sería considerada como una “pérdida”.

Sergio Lehmann, economista jefe de Bci dijo que “se trata de una decisión personal del ministro, sobre la cual no corresponde que me pronuncie. Reconozco de todas formas en él una evidente vocación de servicio público”.

En lo netamente económico dijo que “la política fiscal si bien es liderada por el ministro de Hacienda, son diseñadas y conducidas por un equipo. En esa línea, no veo que necesariamente se lea eso como una mala señal. Asimismo, el presupuesto, planes y énfasis que poner para este año están en lo grueso ya bien definidos”.

Lehmann destaca su gestión en medio de una triple crisis “profunda: social, política y económica. En ese contexto, su gestión ha sido destacada. Chile ha logrado contener los impactos de la crisis de manera efectiva, sosteniendo los ingresos de las familias, especialmente más vulnerables”.

El economista de Rojas y Asociados, Patricio Rojas, subraya que por el manejo que tuvo para el estallido social es válido que Evópoli lo piense como candidato”. No obstante, añade que “él está en una tarea muy importante que no solo tiene que ver con la pandemia, sino que también con el proceso de recuperación de la economía. Es una labor donde no es recomendable que haya cambios. Puede que la decisión no sea una buena señal para los mercados”.

Más drástico fue el economista de Gemines, Alejandro Fernández quien sostiene que “desde la perspectiva del mercado es preocupante, porque sabemos lo que puede entregar Briones. Asumió en un momento complicado, pero queda un año todavía por delante”. Para Fernández la pregunta la pregunta ahora es quién lo reemplazaría, ya que de eso depende si sería más o menos preocupante para el mercado. Me parece una mala noticia que eventualmente salga del gabinete para ir a una primaria, sobre todo porque no va a ganar. Sería una pérdida”.

Alejandro Alarcón, académico de la universidad de Chile acota que “está en su derecho”, pero que en los momentos de crisis “no son buenos los cambios, pero todos podemos ser reemplazados no lo veo como una situación grave”.

Para Alarcón, Briones “ha sido un gran ministro de Hacienda, puesto que ha mantenido la calma frente a situaciones muy duras sobre todo en esta situación de crisis”.