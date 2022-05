La apertura de la economía una vez superada la peor parte de la pandemia global, así como la recuperación de las principales industrias, siguen impulsando los resultados de las empresas, que en los tres primeros meses del año vieron como sus ganancias, en el global, se duplicaron.

Las utilidades de las 29 firmas del Ipsa totalizaron US$ 6.556 millones, un 128,5% más que lo reportado en el mismo período del 2021. Esta vez todas las compañías tuvieron ganancias: cuatro habían tenido números rojos en enero-marzo de 2021. Así, del total de las empresas más transadas en la Bolsa, 23 mejoraron sus resultados, casi el 80% del selectivo: cuatro revirtieron pérdidas y 19 incrementaron sus ganancias.

Solo seis anotaron descensos en sus ganancias: CAP, Aguas Andinas, Falabella, Embotelladora Andina, Inversiones Aguas Metropolitana y Sonda. Las 29 compañías del Ipsa subieron en 31,73% sus ingresos, hasta US$ 35.333 millones, mientras que los costos crecieron 26,88%, a US$ 23.479 millones.

Andrés Cereceda, vicepresidente de Research de Renta Variable de Credicorp Capital, comenta que “las principales sorpresas positivas se dieron en los bancos, cuyos resultados se vieron impulsados por altos niveles de inflación y menores niveles de provisiones, lo que permitió que las compañías lograran niveles de rentabilidad récord. También destacamos a Cencosud y SMU, que son compañías con alta exposición al negocio de supermercado, dado que con el dinamismo en el consumo que se mantuvo bastante alto, sumado a una inflación en alimentos mayor al IPC, lograron diluir gastos fijos más allá de lo que estimábamos inicialmente, resultando en sorpresas positivas a nivel de margen Ebitda”. También “destacamos a SQM, cuyos resultados estuvieron muy por encima de las expectativas, dado que tanto los precios como los volúmenes de litio estuvieron muy por sobre las estimaciones de los analistas”, agrega.

De hecho, SQM vivió los mejores tres meses de su historia. Entre enero y marzo, la empresa obtuvo ganancias por US$ 796 millones, más de 10 veces superiores a los US$ 68 millones de igual trimestre de 2021. La cifra, además, es mayor que todo lo que había ganado el año pasado:US$ 595 millones.

Por su parte, la empresa que brilló fue Vapores. La sociedad dueña del 30% de Hapag-Lloyd logró ganancias por US$ 1.401 millones, un 212% más que el año previo, y lideró por lejos el ranking. Y arrastró a Quiñenco, el holding del grupo Luksic, cuyas ganancias treparon un 226% y la colocaron en segundo lugar (ver infografía).

Estas tres compañías, SQM, Vapores y Quiñenco, equivalieron al 49,7% de las ganancias de todas las firmas de selectivo.

El gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, advirtió sin embargo que “la inflación global y el creciente aumento de costos están generando una presión importante sobre el desempeño de la actividad económica, presión que probablemente aumentará en los próximos meses”.

Los otros sectores

Además de la minera no metálica, Germán Guerrero, socio de MBI, destaca el desempeño de los bancos -Banco de Chile y BCI casi duplicaron sus ganancias y Santander más que las triplicó-, y el retail, aunque apunta que “ya se empieza a notar que vienen meses más difíciles para este último sector”.

En el caso del retail, Cencosud aumentó sus beneficios en un 97,78% año a año, hasta los US$ 180 millones; Ripley pasó de pérdidas a ganancias por US$ 14 millones, pero Falabella vio una baja del 47,18%, a US$ 92 millones.

Según explicó esta última compañía al momento de publicar sus resultados, la baja se debió, principalmente, a impactos relacionados con la política de cobertura de importaciones registrados en el rubro gasto financiero, y compensada por la diferencia de cambio de las obligaciones en moneda extranjera.

Otro peso pesado dentro del Ipsa es el sector forestal. Y este trimestre no decepcionó. Copec informó ganancias por US$ 619 millones, esto es un alza de 170,7% en relación al mismo lapso del año pasado. En tanto, CMPC, registró una última línea por US$ 250 millones, un 244,9% más que en el mismo período de 2021.

En el caso de CAP, las ganancias llegaron a US$ 136 millones, cifra que representó un retroceso del 33,5% frente a los US$ 205,4 millones anotados en los primeros tres meses de 2021, lo que se explicó por una baja en los precios del hierro.