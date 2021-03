El cobre se derrumba y pierde los US$ 4 justo cuando en Chile se discute el royalty a la minería

Vaya caída del cobre. Justo cuando en Chile se discute un nuevo royalty a la minería, precisamente por los altos precios que ha alcanzado, el metal rojo sufre un severo traspié que lo lleva a perder la barrera de los US$ 4 por libra.

De acuerdo a Cochilco, la materia prima se transó en US$ 3,983 la libra , lo que supone una baja de 2,61% respecto a la sesión previa y su nivel más bajo desde el 4 de marzo pasado.

Los futuros, por su parte, anotan baja de 1,76%.

La baja del cobre estaba impactando al mercado cambiario local y el dólar trepa más de $ 6 pasadas las 10:00 AM.

El commodity, principal producto de exportación del país, se ve afectado por el alza del dólar, que se ubica en su cota más alta desde fines de noviembre pasado. Ello en medio de los temores que generan los contagios y las medidas de restricción adoptadas por algunas grandes economías para frenar su propagación.

A esto se suman las preocupaciones sobre la demanda por parte de China, mayor consumidor de cobre del planeta y principal socio comercial de Chile.

“Las preocupaciones sobre la demanda china y un dólar más fuerte son los dos principales factores macro que están causando una pérdida generalizada del apetito por el riesgo en todo el espacio de las materias primas”, dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague, reportó Reuters.

“Todavía veo esto como una corrección, una muy atrasada, pero si el cobre se debilita mucho más, es una señal general de mala salud porque el cobre realmente ha sido una fortaleza en términos de perspectivas, una con los fundamentos más sólidos”, agregó

De acuerdo al experto, el soporte técnico estaba en un mínimo reciente de US$ 8.570 y en US$ 8.550, el promedio móvil de 50 días. De acuerdo a Cochilco, la tonelada está en US$ 8.781,00.

Con todo, la materia prima acumula un alza de 13,44% en lo que va del año y el precio promedio de la libra se empina hasta los US$ 3,84, frente a los US$ 2,59 a la misma fecha de 2020.