El cobre sube en Londres y se sacude luego de tres caídas consecutivas que lo situaron en mínimos anuales

El precio del cobre intenta recuperarse luego de un periodo de bajas contantes tras haber tocado hace unas semanas máximos de casi ocho años en la Bolsa de Metales de Londres.

Ayer, sin ir más lejos, el precio del commodity se instaló en su nivel más bajo de este naciente 2021.

Pero hoy se toma un gran respiro ya que la libra experimentó un salto de 0,99%, hasta los US$ 3,55 (US$ 7.832, 50 la tonelada). Con este resultado, el precio promedio del cobre llega a US$ 3,606, muy por encima aún del US$ 3,30 que estimó Cochilco para el balance del ejercicio.

A pesar de esta alza, el peso chileno experimenta una leve caída frente al dólar.

De acuerdo a la agencia Reuters, el precio del cobre mejoraba debido a que algunos inversionistas bajistas cancelaron sus posiciones en parte debido a la menor preocupación por una liquidez más ajustada en China.

La semana pasada, China se abstuvo de hacer sus habituales inyecciones de liquidez, pero un miembro del banco central dijo en un artículo visto el miércoles que la liquidez seguirá siendo amplia.

Los inversionistas esperan que China enfríe el crecimiento del crédito y reduzca el estímulo fiscal este año para ayudar a estabilizar la deuda.

Fundición Ventanas de Codelco

Algunos inversionistas compraron cobre para cancelar sus posiciones cortas después de que se mantuviera por encima de un área de soporte técnico en US$ 7.675-US$7.700, dijo Ole Hansen, estratega de Saxo Bank.

La semana pasada, Cochilco elevó de US$ 2,90 a US$ 3,30 el precio promedio de la libra de cobre este año, mientras que para el año 2022 pronostica que el valor promedio del metal estará en torno a los US$ 3 la libra.

“Como nunca, la minería ha jugado un rol fundamental para la reactivación de la economía del país, ya que fue el único sector que registró cifras positivas, gracias a que las faenas mineras lograron mantener sus operaciones debido al compromiso de los trabajadores y la implementación de estrictos protocolos sanitarios por parte de las empresas”, afirmó Edgar Blanco, El ministro (s) de Minería.

Respecto a las perspectivas de oferta mundial de cobre refinado para los años 2021 y 2022, el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Marco Riveros, señaló que la tasa de crecimiento promedio anual sería superior a la demanda del metal.

“El escenario mundial aún está dominado por la crisis relacionada con la pandemia, por lo tanto, la proyección de demanda y oferta contienen un nivel de incertidumbre relevante. Son inciertas aun las consecuencias productivas del rebrote de contagios que afecta a los países productores en América. Además, se prevé que China reduciría su tasa de crecimiento de demanda desde 2,5% en 2020 hasta 1,5% en 2021”, señaló Riveros.