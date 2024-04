La reforma de pensiones vive su paso por el Senado tras el avance del iniciativa por la Cámara de Diputadas y Diputados, pero con varias interrogantes sobre su contenido final, como el destino de la cotización adicional del 6% a cargo del empleador. De esta forma, se espera que, en la Cámara Alta, la iniciativa tenga mayores definiciones. Esto, bajo un proceso de negociaciones entre el gobierno del Presidente Gabriel Boric y la oposición y tras una extensa presentación de cerca 70 actores en la materia que pidieron presentar su opinión en la materia.

El senador UDI y presidente de la Comisión del Trabajo, Iván Moreira, comentó que todavía no están las condiciones para votar el proyecto y estima que un plazo de tres días el gobierno presente modificaciones al proyecto que vino desde la Cámara Baja para dar paso a la votación de la iniciativa, ya que hasta el momento la instancia solamente tiene programado recibir expositores.

El cruce de la ministra Jeannette Jara y las AFP en el Senado por pensiones y aumento de la edad para jubilar

Ante este contexto, en esta jornada, fue el turno de exponer de la presidenta de la Asociación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Paulina Yazigi. La presentación duró cerca de una hora, donde planteó los impactos que ven de avanzar con la propuesta del Ejecutivo. Los argumentos de la dirigente gremial se basaron en que estiman que la propuesta no ayudaría a beneficiar las pensiones del futuro, incentivaría a la informalidad y no se fomentaría aumentar el pilar contributivo.

Además, Yazigi argumentó que la propuesta de licitación del proyecto sería injusta para los competidores y podría llevar a que el Estado controle la mayoría de los fondos de pensiones en un corto plazo. Un escenario que para la dirigente gremial representa un riesgo para la independencia y eficiencia del sistema de pensiones.

“Estamos hablando de un seguro social, un fondo solidario o un fondo de reparto que no sube pensiones, que es un impuesto al trabajo, y además un Estado que va a tener un rol preponderante tanto en la administración de cuentas como en la administración de los ahorros de todos los trabajadores”, comentó Yazigi ante los parlamentarios.

Sin embargo, los principales reparos Yazigi también se basaron en el aspecto de que el proyecto que busca eliminar el rol que hoy cumplen las AFP: “No existe evidencia que se necesita eliminar a las AFP. Las AFP en estos cuarenta años no son las responsables de las bajas pensiones. Y lo presentamos así el año pasado en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados y Diputados”.

Yazigi también estimó que la carga de las funciones de las AFP no es un proceso sencillo y que se pudiera reemplazar de un día para otro tras “una refundación del sistema”.

La dirigente gremial también rechazó y argumento las críticas a las industria en base a su cobro de comisiones, rentabilidad y falta de competitividad.

“Tenemos que detenernos a cuestionarnos. Esta reforma estructural que se está planteando, que es refundar el sistema, ¿Tiene un sesgo ideológico? ¿Tiene errores de diagnóstico y de diseño? ¿Es refundacional? ¿Tiene apuro en su implementación?”, agregó.

En tanto, Yazigi cerró su presentación apuntando que los problemas de las bajas pensiones irían en línea con la necesidad del cambio de régimen de inversión, años de cotización, impacto de la informalidad laboral y edad de jubilación: “Si hiciéramos las modificaciones que debiéramos hacer, si nos enfocamos en las verdaderas causas de las bajas pensiones, tendríamos pensiones autofinanciadas más del doble de lo que son hoy”.

Mirada de la ministra Jara

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, asistió a la comisión para responder las consultas que se plantearon al Ejecutivo en el encuentro pasado, pero por falta de tiempo no ocurrió. Sin embargo, la secretaria de Estado aprovechó la instancia para interpelar la presentación de las AFP: “Es súper importante tener una información más completa de los temas, porque lo que nos ocurre es que pareciera que estuviéramos hablando de algo que no existe, y que es que las personas no les alcanza con las pensiones que tienen”.

“Hay que hacer cambios, y esos cambios también involucran a la industria. No pueden detenerlos para siempre (...) es súper importante que tengamos en el foco principal a los jubilados de Chile, que son quienes viven las condiciones más difíciles”, agregó.

Sobre las interpelaciones de los riesgos que ven las AFP en las propuesta del gobierno, la ministra Jara sin entrar en detalle apuntó que, “se tratan de instalar algunos mitos, eso de que se van a estatizar los fondos, expropiar fondos, nombrar directores, hay toda una regulación en la Ley de Sociedad Anónima que establece la mayoría que se requieren para el nombramiento de directores y que sin duda limitaría la capacidad para nombrar”.

Edad de jubilación

Otra de las interpelaciones se basó en la propuesta de la edad de jubilación. “Me llama la atención, que no sabía que había una nueva propuesta para subir edad de jubilación, me gustaría saber si eso es una propuesta, hasta qué edad las mujeres deberían trabajar, hasta qué edad deberíamos subir la edad de jubilación a los hombres”, dijo la ministra Jara a las AFP.

Ante esto, Yazigi explicó que fue algo que se planteó en un documento que publicó hace un tiempo la Asociación de la AFP. “Somos uno de los cuatro países que tenemos diferencias entre mujeres y hombres en jubilación legal. Y además muchos países, lo que han venido haciendo, es modificar la edad de jubilación, agregándole dos años gradualmente hasta 77 años. Muchos de ellos lo han dejado parametrizado con una especie de distancia desde la expectativa de vida y además, como lo ha hecho Dinamarca, que es un ejemplo seguir, lo dejó legislado de aquí 2100, en que la jubilación llega hasta los 74 años si no me equivoco y queda sujeto a una comisión, y si no hay cambios sigue igual. Entonces no queda sujeto al ciclo político, que entiendo que es un tema muy incómodo para ustedes”.