El euro pierde la paridad y vale menos que el dólar tras la alta inflación de EEUU en junio

El mercado cambiario sigue agitado, especialmente después de conocer el dato de inflación de Estados Unidos que superó las expectativas del mercado en junio.

Y muchas de las miradas estaban puestas en el tipo de cambio euro dólar, especialmente luego que la moneda europea cayera a mínimos de 20 años esta semana, cerca de la paridad.

Las operaciones se habían ralentizado antes de conocer la cifra, pero una vez publicada alteró se inmediato el mercado y el euro llegó a perder por algunos instantes la paridad con el dólar.

De acuerdo a los registros de Bloomberg, la moneda comunitaria se cotizó en US$ 0,999 a las 8:42 AM, aunque a esta hora registra un leve repunte y se transa en US$ 1,002.

Hay que recordar que el dólar se encuentra en una espiral alcista frente a casi todas las monedas del mundo. Y eso se sabe bien en Chile, donde la divisa se encuentra en máximos históricos, superando la barrera de los $ 1.000.

El rally de la moneda estadounidense está asociada al creciente temor en torno a una recesión global, particularmente en la zona del euro, que ha sufrido como nadie la guerra Rusia-Ucrania, con un violento incremento en el precio de la energía y particularmente los combustibles.

A esta expectativa se suma el diferencial de tasas entre EEUU y Europa. Claro porque la Reserva Federal ha sido más decidida en subir la tasa de interés en el contexto de mayores presiones inflacionarias.