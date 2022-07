El golpe a la cátedra de WOM: venta de sus torres se transforma en el mayor acuerdo de su tipo en Chile

En un verdadero golpe a la cátedra, WOM concretó la venta de torres más exitosa de los últimos años en el mercado de telecomunicaciones. Y es que la transacción, acordada con Phoenix Tower International (PTI) por casi US$1.000 millones, superó a otros negocios similares.

La última de este tipo de operaciones la protagonizó la multinacional española Telefónica, que a través de filial Telxiu, vendió 7.000 torres en US$1.097 millones en junio de 2021. La diferencia es que dicha venta involucró todo el tramo de torres en Latinoamérica, mercado que contempla Brasil, Perú, Chile y Argentina.

El negocio se hizo con American Tower Corporation, y se enmarcó en la ejecución de su plan estratégico, centrado en la gestión activa de los negocios y basado en la creación de valor y la reducción de deuda. De hecho, esa operación le permitió a la firma ibérica reducir en 500 millones de euros su deuda.

La operación de Telefónoca valorizó en US$156.714 cada unidad de telecomunicaciones.

Anteriormente, fue Entel quien vendió al mismo American Tower Corporation, en diciembre de 2019, sus 3.242 torres en Chile y Perú en US$772 millones. El convenio abarcó 1.980 unidades en el país, cifra equivalente al 40% de sus torres de telefonía, mientras que en el caso peruano contempló 1.262 torres, que rondaba el 64% del total.

Dicha venta, significó una valorización de US$238.124 cada torre.

El negocio que concretó este martes la compañía controlada por Novator, por su parte, valorizó cada unidad en US$244.736. Por ello, en WOM no dudaron en calificar la transacción como “el mayor acuerdo de torres en Chile”.

Consultado sobre las razones detrás del alto precio alcanzado en la operación, el director de Innovación y Estrategia de WOM, Niklas Lind, destacó que la compañía “cuenta con la red urbana más densa del país” y que además “está bien posicionada para capturar el aumento de tráfico que proyectamos, especialmente con el despliegue de 5G”.

“Es por esto que el acuerdo que hemos logrado con Phoenix Tower International es exitoso para ambas compañías, pues entrega un activo tremendamente estratégico para la industria de las telecomunicaciones en su totalidad y abre la competencia en el sector torrero, algo que siempre es beneficioso para los mercados”, añadió el ejecutivo.

Chile, un mercado competitivo

Consultado sobre la operación, el gerente de Estudios de Renta 4, Guillermo Araya, comentó que la operación da cuenta de la valoración al marco legal que rige al mercado la infraestructura de telecomunicaciones en Chile.

“Si el fondo está dispuesto a pagar un precio alto es porque está viendo que la ley de telecomunicaciones es favorable para ingresar al mercado. Ellos están valorando la certeza jurídica y están dispuestos a ingresar a pesar de ese precio más alto”, sostuvo.

Por otra parte, Araya indica que para las empresas que son dueñas de sus torres, se presenta un costo de oportunidad al vender este tipo de infraestructuras, y mantener la propiedad de dichos activos no supone una ventaja competitiva, dada la disposición legal (Art. 19 bis) que lleva a los operadores de torres a compartir infraestructura con otras compañías en zonas saturadas.

“Tener el activo no te da una ventaja competitiva respecto de los demás operadores. Si yo tengo derecho a ocupar el 100% de la infraestructura, y no tengo que compartirla, existe una barrera de entrada. Ahora, si la ley me obliga a compartirla, esa ventaja competitiva no existe”, agregó.

Más competencia para American Tower

El acuerdo entre WOM y PTI viene a poner presión al principal concesionario de torres de telefonía del país, American Tower Corporation Chile (ATC Chile). Esto porque, el negocio marca la entrada al mercado de la infraestructura inalámbrica chileno. Eso sí, en PTI ya cuentan con relaciones con los cuatro operadores de redes móviles en el país, según detalló el CEO de la firma norteamericana, Dagan Kasavana.

Tras la transacción de las 3.800 torres, la compañía fundada en octubre de 2013 y con base en Boca Ratón, Florida, EE.UU., posee y opera más de 22.000 unidades de telecomunicaciones inalámbricas en Europa, Estados Unidos, América Latina y el Caribe.

La presencia de ATC Chile es importante, ya que maneja un portafolio de más de 3.900 sitios y 3.200 torres inalámbricas en el mercado local. A nivel global, la compañía basada en Boston posee aproximadamente 221.000 sitios y más de 176.000 torres desplegadas en los cinco continentes.