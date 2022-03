El precio del petróleo no detiene su escalada y alcanza máximos desde 2008 en medio de temores por el suministro

Los precios internacionales del petróleo no paran de subir en medio del recrudecimiento del conflicto bélico en Ucrania y el temor en torno al suministro de Rusia que representa en torno al 8% de la producción mundial.

El petróleo Brent de referencia para Europa estuvo cerca de los US$ 120 por barril, un nivel no visto desde 2012. A esta hora, no obstante, el barril se cotiza en US$ 114,59, lo que igual representa un salto de 1,66% frente a ayer y la cuarta alza consecutiva.

El WTI que se cotiza en Nueva York llegó a superar la barrera de los US$ 115, un máximo no visto desde 2008. Pero ahora modera ese avance a US$ 113,31, lo que implica un alza de 2,45%.

Un hombre pasa por delante de los restos de vehículos militares rusos en Bucha, cerca de la capital Kiev, Ucrania, el martes 1 de marzo de 2022. Foto: AP

La Agencia Internacional de Energía ha advertido que la seguridad energética mundial está amenazada y que la liberación de emergencia planificada de las reservas de crudo por parte de EE. UU. y otros ha hecho poco para calmar los temores del mercado. Surgutneftegas PJSC no vendió nada del crudo ruso que estaba ofreciendo por tercera vez.

De acuerdo a Bloomberg, Estados Unidos y sus aliados se han abstenido hasta ahora de sancionar las exportaciones de crudo de Rusia debido a las preocupaciones sobre el impacto del aumento de los precios de la energía en los consumidores, pero el comercio se está paralizando a medida que los bancos retiran el financiamiento y aumentan los costos de envío. Incluso antes de la invasión, la gasolina minorista estadounidense estaba en su punto más alto desde 2014.

En Chile las bencinas están en máximos históricos

“La reacción de los precios refleja la causa”, es decir la guerra en Ucrania, y una “prima de riesgo” sobre el suministro de petróleo del gigante ruso, pero “el alcance de los movimientos de los precios suele verse magnificado por la incertidumbre (...) y el ajuste de las posiciones especulativas”, señala Tamas Vargas, analista de PVM, citado por AFP.

“Hay temores legítimos sobre la tensión de los suministros generada por la crisis en Ucrania y el hecho de que el ocupante y el ocupado juegan un papel clave en el mercado mundial de la energía”, añade.

Desde el banco privado suizo Julius Baer señalaron que si bien el libro de jugadas de la crisis parece desarrollarse en gran medida sobre la marcha, envolviendo a los mercados en la incertidumbre, “tenemos cierta confianza en que el aumento del precio del petróleo sigue ciertos patrones. Tales movimientos bruscos hacia arriba generalmente siguen movimientos hacia abajo en meses, no en años”.