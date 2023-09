El dólar mantiene su tendencia a la baja, pero se resiste a caer de los $900

El dólar busca cerrar la semana y el mes alejándose de sus máximos del año, pero todavía se resiste a caer de los $900. La moneda de Estados Unidos en Chile vuelve a retroceder luego de que ayer terminó con su racha de cinco jornadas consecutivas al alza.

Al inicio del día, el dólar cae $3,5 respecto al cierre de este jueves en la Bolsa Electrónica de Chile y llega a un valor de $903 la unidad. De seguir así, la divisa anotaría su segunda jornada consecutiva a la baja.

Sin embargo, la divisa alcanzó a caer hasta los $900,30 la unidad en las primeras operaciones del día y luego moderó su caída, según datos de la Bec.

“La cotización del dólar comienza la sesión con movimiento bajista, tratando de mantenerse en los $900 en medio de varios factores alcistas para el par de divisa”, comentó Juan Manuel Paccot, analista de inversiones de Capitaria.

De esta forma, el peso chileno sigue recuperándose en línea con el avance del cobre, que también registró varias jornadas a la baja.

“Hemos visto muchos movimientos impresionantes hoy, pero el repunte, al menos en el aluminio y el cobre, está liderado por la cuadratura de posiciones, ya que es el final de la semana, del mes y del trimestre”, dijo Dan Smith de Amalgamated Metal Trading.

“La gente está tomando ganancias, los que están cortos están recomprando esas posiciones. Algunos de estos movimientos son a corto plazo y es poco probable que se prolonguen hasta la semana que viene”, agregó.

En concreto, el valor a tres meses del cobre subía 1,20% a US$3,75 la libra en la principal bolsa de futuros, Comex.

Mientras que, el dólar en el mundo seguía retrocediendo el viernes desde máximos de 10 meses, pero aún se encaminaba a su mayor ganancia trimestral en un año.

El índice dólar, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis destacadas monedas, perdía un 0,35%, a 105,86 unidades, pero se encaminaba a terminar el trimestre con un alza del 2,8%, junto con un undécimo repunte semanal consecutivo, la racha más prolongada en nueve años.

En tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, que estaba apoyando al dólar, caían desde máximos de varios años, un factor que, junto a un aumento del 27% en el precio del petróleo este trimestre, ha ayudado al dólar a volverse positivo para el año frente a casi todas las divisas principales.

“La economía estadounidense ha resistido, el mercado laboral ha mejorado, la inflación se ha acelerado y, obviamente, el precio del petróleo ha subido. Hay muchas cosas en juego”, dijo Fiona Cincotta, de City Index.

“Realmente no esperamos ver ningún recorte de las tasas de interés hasta dentro de bastante tiempo, hasta fines de 2024. Además, es posible que la Reserva Federal no quiera adoptar un tono menos agresivo, porque no quieren deshacer el trabajo que han hecho demasiado pronto”, añadió