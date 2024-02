Enap prevé duplicar la importación de crudo desde Argentina y alcanzar cerca del 40% del consumo a nivel nacional en 2024

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap), anunció hoy sus resultados económicos del 2023, donde declararon una utilidad por US$ 566 millones, y la disminución de su deuda en US$ 602 millones. Con lo anterior, también hicieron un panorama de lo que esperan para el 2024, a lo cual Julio Friedmann, gerente general de ENAP, indicó que “no estamos donde queremos estar”.

En estos momentos se encuentran en un proceso de reformulación del plan de negocio para los próximos 4 años, y señalan que en estos minutos tienen en consideración los márgenes internacionales de refinación, lo que han venido cayendo. “Claramente los márgenes de este negocio han bajado, y eso lo tenemos que reflejar en nuestro plan de negocios, y eso tiene que ver cómo nosotros le ponemos mucho más foco a aquellas áreas donde sentimos que todavía no estamos donde queremos estar, que es en la parte de confiabilidad de nuestras operaciones”, explicó Friedmann.

Como meta para este año, revelaron que esperan aumentar la producción de las refinerías en al menos un 5%, respecto del año anterior, pero que, con las tendencias mundiales, para el 2024 no esperan repetir los mismos resultados. “En parte, creo que lo podemos compensar con mejoras operacionales, pero lo que estamos viendo en términos de volatilidad mundial, va a afectar significativamente nuestros resultados”, precisó.

Dentro del plan de negocios, para este año la estatal puso un objetivo de invertir cerca de US$ 800 millones, y planea mantener la cifra propuesta en julio de US$ 3.500 millones para los próximos 4 años, pensando que parte importante de ese monto irá destinado al desempeño ambiental. “Vamos a presentar un estudio de impacto ambiental en pocos meses más para hacer un dragado importante en nuestras bahías de San Vicente, que es un proyecto que es ambientalmente muy significativo porque permitiría ser más eficiente en ese terminal al poder recibir naves más grandes. Pensamos que en los grandes números vamos a mantener la cifra de US$ 3.500 millones, pero vamos a ser bien quirúrgicos en priorizarlo”, comentó el gerente general.

Canal de Panamá y crudo argentino

Una preocupación en Enap pasa por los problemas operativos que han afectado al Canal de Panamá, donde se ha dificultado el paso para el transporte de buques ante la sequía que afecta a la región. En esa línea, Friedman indicó que la situación podría afectar las importaciones de crudo desde la Costa del Golfo, lo que haría aumentar el costo de los fletes, además de los tiempos de traslado.

Con eso en mente, indicaron que para este año esperan duplicar el crudo que llega desde Argentina a través del oleoducto Trasandino, que actualmente representa el 20% de las importaciones.

“El 20% hoy día llega por oleoducto, y el 80% llega por barco, de los cuales dependiendo del crudo que compremos, puede ser que tenga que atravesar por el Canal de Panamá. Y nuestra aspiración es aumentar ese 20%, y tenemos que ver técnicamente hasta dónde podemos llegar, pero ojalá pudiéramos duplicar esa proporción, llegar eventualmente a un 40% de nuestra dieta proveniente desde oleoductos, ese sería un objetivo”, comentó Friedmann, señalando que dicha meta espera ser alcanzada durante 2024.

“Ese crudo no va a ser el 100% de nuestro consumo, pero todo barril que se logre importar desde Argentina por el oleoducto, es un barril menos que hay que traer desde la Costa del Golfo”, agregó.

Aunque afirmaron tener la capacidad necesaria para llevarlo a cabo, aclaran que previo deben hacer mejoras puntuales en algunas maquinarias, como las bombas.

Hidrogeno verde

Un área que viene potenciando Enap es la producción de nuevos combustibles, donde sostienen que la estatal tiene ventajas para lograr impulsar dicha industria. “La producción de nuevos combustibles, combustibles sintéticos, bio combustibles, combustibles de bajo contenido de carbono, es un proceso químico, y Enap eso es lo que hace, nuestras refinerías son fundamentalmente un gran proceso químico”, indica el gerente general de Enap.

Otra de las ventajas que declaran tener tiene que ver con que ya cuentan con parte de las unidades productivas que se requieren para esos combustibles, “Tenemos desde el punto de vista de logística y almacenamiento, también tenemos inversiones, por lo tanto, tenemos varias ventajas para seguir impulsando esta producción y esto con una estrategia de blending o de mezcla con nuestras producciones actuales”, precisó Friedmann.

El gerente general indicó que han logrado avanzar con sus proyectos relacionados al hidrógeno verde, los que partieron en Magallanes, y donde esperan adjudicar en las próximas semanas un proyecto experimental de 1,5 mega. “Enap es la primera empresa produciendo una molécula de hidrógeno verde en Magallanes y va a estar operativo hacia final de 2024 o comienzos de 2025″, sostuvo.

También anunciaron que están prontos a concluir el proyecto que sostienen con las empresas alemanas Ferrostaal y Lineartec, para la producción de combustibles de bajo contenido de carbono.

Dentro de sus planes está desarrollar en Tierra del Fuego un tercer proyecto, ubicado en Bahía Gente Grande, para esto ya firmaron un acuerdo de entendimiento, y esperan que dentro de este primer semestre puedan pasar a la etapa de desarrollo.