La Empresa Nacional del Petróleo no pudo ni superar ni repetir las ganancias que registró el 2022, pero tampoco se alejo del todo. La estatal reportó sus ganancias de su ejercicio del 2023, que se vieron empañadas por los resultados de la línea de exploración y producción.

No te pierdas en Pulso

En concreto, Enap obtuvo por el ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2023 una utilidad después de impuesto a la renta de US$ 565,8 millones, la cual se compara con los US$ 575,3 del año anterior.

Ganancias de Enap del 2023 caen en medio de “un complejo contexto internacional” y menor desempeño en algunas de sus áreas

Sobre las razones en que se dieron los resultados de la estatal, la firma apuntó primero a que en el reporte del ejercicio durante el año pasado “incluyen el reconocimiento extraordinario de un deterioro en los activos de la filial Enap Sipetrol Argentina S.A. por un monto neto de impuestos de US$ 113,1 millones. Este resultado se explica por un margen bruto ascendente a los US$ 1.395,5 millones, superior en US$ 88,5 millones al margen bruto del año anterior (6,8%)”.

Además, la firma contextualizó sus resultados ante un escenario internacional adverso para sus operaciones: “Este margen bruto se alcanza en un complejo contexto internacional de menores precios de crudo y mayores costos logísticos respecto del año anterior los cuales fueron gestionados positivamente mediante una optimización de la producción propia y del costo de la canasta de compra de crudos”.

De esta forma, en el marco del resumen entregado por la empresa a la Comisión para el Mercado Financiero, Enap informó que la línea de exploración y producción (E&P) por sus operaciones en el exterior, obtuvo un resultado antes de impuestos con una pérdida por US$ 33,0 millones, que se compara negativamente con la utilidad de US$189,5 millones del año anterior.

“El reconocimiento de un deterioro bruto de activos en la filial Enap Sipetrol Argentina S.A. por US$ 174 millones. Adicionalmente, el resultado de las operaciones en Egipto se vio afectado por la disminución de un 17% en el precio del Brent respecto al ejercicio anterior. En tanto las operaciones de Ecuador aportaron un margen bruto de US$ 119 millones en línea con el año anterior”, agregó.

“Sin el impairment en Argentina nuestras utilidades se habrían acercado a los 700 millones de dólares que proyectábamos hasta noviembre de 2022″, comentó por medio de un comunicado el gerente general de Enap, Julio Friedmann.

Enap también destacó que la línea de negocios, refinación y comercialización registró un un resultado antes de impuesto (RAI) de US$ 769,0 millones, que se compara positivamente con los US$ 629,8 millones del año anterior.

Ganancias de Enap del 2023 caen en medio de “un complejo contexto internacional” y menor desempeño en algunas de sus áreas. El gerente general de Enap, Julio Friedmann

“Este resultado se explica principalmente por un aumento de un 27% en las ventas de producción propia compensado con menores márgenes internacionales de refinación y mayores costos de distribución debido a mayor precios y costos logísticos”, agregó Enap en su análisis razonado.

En tanto, La línea de exploración y producción (E&P) por las operaciones de ENAP Magallanes, obtuvo utilidades antes de impuesto por US$28,0 millones, que se compara con los US$56,5 millones del año 2022. “Se explica por menores niveles de precio de condensado y licuables, y mayores costos de operación y mantenimiento”, agregó.

Otro de los datos que resalto la firma fue que el EBITDA al 31 de diciembre de 2023 ascendió a US$1.413,5 millones el cual se compara con US$1.378,6 millones obtenidos durante el año 2022, representando un aumento de 2,5%

En cuanto a la situación financiera de la empresa, Enap resaltó la disminución de los costos financieros netos por US$30,8 millones, “que se explican por la gestión de la administración sobre la deuda financiera consolidada que ha disminuido en US$ 602 millones durante el ejercicio 2023″.

“Logramos reducir nuestra deuda en un contexto especialmente desafiante por aspectos externos e internos, como la volatilidad mundial en precios de los commodities, márgenes decrecientes en refinación y una débil demanda interna”, agregó Friedmann.

Además, la firma consignó que, durante el cuarto trimestre de 2023, Enap terminó de materializar -sin endeudamiento asociado-, una transferencia de recursos al Fisco de US$ 400 millones requeridos por el accionista como anticipo de utilidades del año 2023 y 2024.