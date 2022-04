Encuesta CNC: Tasa de victimización del comercio sigue al alza y gremio pide soluciones por ambulantes ilegales

En medio de un levantamiento de restricciones sanitarias, la Cámara Nacional del Comercio, Servicio y Turismo (CNC) apuntó a que el sector cada vez está más expuesto a ser víctima del delito. Según un estudio del gremio, un 47,9% de los locales fue víctima de algún delito en el segundo semestre del año pasado, lo que implica un alza significativa frente al 41,2% registrado en el primer semestre del 2021.

La muestra se aplicó a 1.229 establecimientos de Iquique, Antofagasta, Viña del Mar-Valparaíso, Gran Santiago, Concepción-Talcahuano, Temuco y Puerto Montt,

Respecto al detalle por zona, las ciudades con mayor nivel de victimización fueron Santiago (51%), Antofagasta (49,2%), Iquique (48,5%) y Temuco (48,1%).

Mientras que, en función al rubro, el sector del retail (tiendas por departamentos, supermercados y farmacias) mostró una tasa de victimización de 89,1 % y marca un fuerte aumento de 31 puntos porcentuales respecto a lo evidenciado el semestre anterior.

Ante este escenario, el documento detalló que a lo que más se expone el comercio son a daños materiales a los locales (19%), que incluye incendios, destrozos, rayados, entre otros, situación que pasa a ser por primera vez a ser el delito con mayor ocurrencia.

En el listado de mayores delitos percibidos por los locatarios están: el hurto (16,9%), hurto hormiga (15,7%), robo de accesorios de vehículo comercial (11,7%), robo de mercancía en ruta (7,3%), delito económico (6,5%) y robo con violencia (3,6%).

Otro de los datos que muestra el estudio es la reiteración que ocurre cada delito: el hurto hormiga (91%) encabezó el listado, seguido por robo de mercancía en ruta (74,6%) y otros daños materiales al local (69,2%).

Sin embargo, el sondeo muestra que el 57% no denunció ningún problema, mientras que un 42% restante reportó alguno de los delitos de que fue víctima. Sobre las razones para no avisar a las autoridades, el estudio muestra que los encuestados no confía en la eficacia de la denuncia (55,8%), por ser un robo de bajo monto (39,5%) y porque encuentra que es un trámite engorroso y burocrático (38%).

Comercio Ilegal

La encuesta reveló también que un 36,8% de los establecimientos reportó presencia de comercio ilegal en la cercanía de sus negocios. Este factor se acentúa en Valparaíso y Viña del Mar (45,1%), Iquique (40,6%), Temuco (38,5%) y Santiago (38,3%).

En esa línea, un 75,7% responde que el comercio ambulante ilegal en su barrio ha aumentado, y un 17,7 dice que se ha mantenido. En las ciudades que ha aumentado destaca Puerto Montt, (90,9%), Concepción-Talcahuano (81%) y Valparaíso-Viña del Mar (80,7%).

Desde la CNC también ven que con el alza del comercio ilegal existe un aumento en los niveles de victimización.

“Esta encuesta vuelve a demostrar lo que hemos venido diciendo hace rato, que es que cuando un establecimiento comercial tiene comercio ambulante a su alrededor aumenta la sensación de inseguridad de los locatarios, sus trabajadores y consumidores, es por ello por lo que les pedimos a las autoridades tomar acciones decididas para combatir este fenómeno”, dijo el presidente del gremio, Ricardo Mewes.

El sondeo muestra que el 57,9% de los negocios que reportan presencia de comercio ilegal en las cercanías ha sido víctima de algún delito o falta y en cuanto a los que no tienen comercio ambulante a su alrededor, un 41,6% fueron víctimas de algún delito.