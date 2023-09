Estados Unidos aumenta su presencia en la Premier League: 777 Partners compra el Everton inglés

La empresa de inversión privada estadounidense 777 Partners ha firmado un acuerdo con el empresario Farhad Moshiri, hasta ahora máximo accionista del Everton, para adquirir la totalidad de su participación en el club inglés, que representa el 94,1%, según un comunicado.

Así, 777 Partners, accionista también del Sevilla FC, compra el Everton, después de que Moshiri tuviera participaciones en los ‘toffees’ desde 2016. “Los días de un propietario/benefactor están aparentemente fuera del alcance de la mayoría, y los clubes más grandes son ahora típicamente propiedad de empresas de capital riesgo con buenos recursos, inversores deportivos especializados o empresas y fondos respaldados por el Estado”, analizó el empresario.

“He hablado abiertamente de la necesidad de atraer nuevas inversiones y completar la financiación de nuestro emblemático nuevo estadio en Bramley-Moore Dock, a orillas del Mersey, que hasta la fecha he financiado en su mayor parte. He hablado con varias partes y he considerado algunas oportunidades potenciales sólidas. Sin embargo, 777 son los mejores socios para sacar adelante a nuestro gran club, con todas las ventajas de su modelo de inversión multiclub”, reconoció Moshiri.

El británico-iraní destacó la experiencia del nuevo inversionista, además de sus “buenos contactos” en clubes de fútbol que ayudarán a “maximizar las oportunidades comerciales” del Everton. “Hemos asegurado la financiación completa de nuestro nuevo estadio, que será el elemento crítico en el futuro éxito del club. Es un paso importante en el desarrollo del Everton y espero seguir de cerca cómo nuestro club se hace cada vez más fuerte”, deseó.

777 Partners ha establecido una plataforma global multiclub que proporciona acceso a mercados estratégicos en el fútbol. 777 Football Group reúne a algunos de los clubes “con más historia del mundo” dentro de una estructura con sinergias a través del acceso a datos y análisis, desarrollo de jugadores y oportunidades comerciales globales.

En la actualidad, 777 Football Group está formado por el Génova, en Italia; el Vasco da Gama, en Brasil; el Hertha BSC, en Alemania; el Standard de Lieja, en Bélgica; el Estrella Roja FC, en Francia; el Sevilla FC, en España; y el Melbourne Victory FC, en Australia.

El fundador y socio gerente de 777 Partners, Josh Wander, se mostró “realmente honrado por la oportunidad de formar parte de la familia del Everton”, algo que considera “un privilegio”. “Nuestro principal objetivo es trabajar con los aficionados y las partes interesadas para desarrollar la infraestructura deportiva y comercial de los equipos masculino y femenino que dará resultados para las futuras generaciones de seguidores del Everton”, explicó.

“Estamos comprometidos a asociarnos con la comunidad local a largo plazo, trabajando en proyectos importantes como el desarrollo de Bramley-Moore Dock como un estadio de clase mundial, permitiendo que miles de aficionados asistan a nuestros partidos en casa y contribuyan a la regeneración económica y cultural de Merseyside”, agregó.

Según informó el club, se espera que el cierre de la transacción, por la que 777 Partners adquirirá el 94,1% de las acciones del Everton, se produzca en el cuarto trimestre de 2023, y sigue estando sujeto a la aprobación reglamentaria, incluida la de la Premier League, la Football Association (FA) y la Financial Conduct Authority.

De esta forma, el Everton se sumaría al grupo de clubes ingleses con propietarios radicados en Estados Unidos: Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Chelsea, Crystal Palace, Fulham, Liverpool, Manchester City y Manchester United.