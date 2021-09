Este lunes se abre un nuevo proceso de inscripción para el IFE universal de septiembre

Este lunes se abre el proceso de inscripción para el IFE universal de septiembre, para aquellos hogares que aún no reciben este beneficio. El proceso estará disponible hasta el jueves 16 y el pago se concretará a partir del 30 de este mes.

“Entre el 6 y el 16 de septiembre esperamos llegar a esos hogares que todavía no reciben el Ingreso Familiar de Emergencia Universal y que están en el Registro Social de Hogares y lo requieren. Es muy importante recalcar que para este proceso deben inscribirse solo aquellos que no han recibido el beneficio anteriormente. Todos aquellos que lo han recibido no necesitan hacer ningún trámite, están completamente inscritos y su pago va a ser de forma automática”, dijo la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar.

En agosto, el alcance del IFE universal fue de 8.016.427 hogares y 16.282.182 de personas en el país. De este total, 7.729.111 hogares correspondieron a pagos automáticos, y 287.316 son hogares nuevos inscritos entre el 6 y el 16 de agosto.

Las autoridades enfatizaron que todos los hogares que estén en el Registro Social de Hogares pueden acceder al IFE Universal. Solo quedan fuera aquellas personas que están en el 100% y que reciben una remuneración mensual superior a $800 mil. Además, señalaron que quienes estén trabajando no pierden el beneficio, que además es compatible con el anunciado IFE laboral.

“El IFE Universal es totalmente compatible con el IFE Laboral, cuyas postulaciones ya están abiertas y a través de esta ayuda, se entrega un subsidio complementario al sueldo de hasta $250.000 para quienes hayan encontrado trabajo desde el 1 de julio. También hay que tener claro que este aporte es permanente y no se pierde si, por ejemplo, la situación económica del hogar mejora o si uno de los integrantes encuentra trabajo”, señaló la subsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Balladares.

Cabe destacar que el monto de este mes de un 50% de los anteriores, ya que era el último mes del beneficio, previo a que el Ejecutivo decidió extenderlo por los meses de octubre y noviembre al 100% del monto. Por otro lado, también anunció un subsidio al empleo que se extenderá por todo este año, para incentivar la contratación. Ambos beneficios implican un gasto adicional de US$7.000 millones al fisco.