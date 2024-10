Estudio muestra un alza en la venta de departamentos nuevos en el tercer trimestre del 2024

Las ventas de departamentos nuevos cerraron con cifras alentadoras el tercer trimestre de este año, según un informe que presentó la empresa de venta de propiedades, Activo Más Inversiones, que destacó a las comunas de Temuco, Ñuñoa, Santiago y San Miguel como las zonas con más ventas de este topo de propiedades.

Para el primer semestre, la empresa registró 583 ventas de departamentos nuevos, y ahora, sólo para el tercer trimestre, la corredora vendió 366 departamentos. Esto manifiesta un alza promedio del 26% para el periodo de julio a septiembre.

“Si bien comenzamos con un primer semestre un poco más bajo en lo que respecta a ventas en comparación con el mismo período de 2023, esta segunda parte del año promete y ya está cumpliendo con traer excelentes noticias para las inmobiliarias y los clientes que buscan adquirir inmuebles nuevos antes del cierre de 2024″, expresa el Gerente de Ventas de Activo Más Inversiones, José Tomás Falcone.

Asimismo, dijo que el alza se debe a “las ofertas de las inmobiliarias, los descuentos de entrega inmediata e incluso mayores alternativas que ofrecen las entidades bancarias para sus clientes, además del actual descenso en las tasas de interés de los créditos hipotecarios”.

En el caso de la Región Metropolitana, el panorama cambió respecto del mismo periodo del año anterior, que registró a las comunas de Santiago, La Florida, Cerrillos, Ñuñoa y Maipú como las comunas con más ventas de departamentos nuevos.

Ahora, Ñuñoa encabezó la lista, con 131 ventas entre julio y septiembre, y le siguen Santiago y San Miguel con 74 y 53 ventas, respectivamente.

“En algo que no sorprende cuando se habla del municipio santiaguino, pero que sí da claras muestras de que sectores como San Miguel o el propio Ñuñoa se han transformado en polos de éxito en este aspecto”, señaló Falcone.

Para el tercer trimestre del 2023, las comunas fuera de la RM, que registraron amplias ventas, fueron Requínoa, Concepción, Rancagua y Llanquihue. Una situación que cambió para este año, donde sólo se registraron ventas en Temuco.

“Muchas veces sucede que no existen suficientes proyectos vigentes en regiones y pasan cosas como esta, pero de todas maneras las cifras no son lejanas en cuanto a cantidad. Si en el tercer trimestre de 2023 se vendieron un total de 66 departamentos nuevos fuera de la capital, en 2024 el panorama llega a 49 viviendas, aunque solamente comercializadas en la Región de La Araucanía, dándole así un plus importante a este sector”, comentó el experto.

Falcone concluye que “todo variará de acuerdo con la cantidad de proyectos existentes en las distintas zonas. Por ejemplo, si en 2023 las regiones de O’Higgins y Biobío tuvieron una explosión en este ámbito, ahora es La Araucanía quien lleva la delantera. Lo mismo sucede en la capital, donde existen comunas totalmente consolidadas en este segmento, como Santiago y Ñuñoa, y otras que lentamente se han acercado a este grupo de avanzada, como lo son Cerrillos, San Miguel, Independencia o La Florida”.